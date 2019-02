In Hermannstadt: Vortragsreihe über Siebenbürger Sachsen

In den Vorträgen in deutscher Sprache (jeweils montags) und einem in rumänischer Sprache (Dienstag, 5. Februar) greifen die Vortragenden spannende geisteswissenschaftliche Fragen auf, wobei sie siebenbürgisch-sächsische Persönlichkeiten und deren haupt- und ehrenamtliches Wirken in den Mittelpunkt stellen. Alle Vorträge beginnen um 17.00 Uhr.Den ersten Vortrag hältam Montag,, mit dem Titel „G. A. Klein und die Hermannstädter allgemeine Sparkassa. 30 Jahre nach dem Tod ihres letzten Generaldirektors“.Am Dienstag,, sprichtüber Dr. Carl Wolffs Beitrag für Hermannstadt. Der rumänische Vortragstitel lautet: „Dr. Carl Wolff (1849-1929) și progresul comunității. Aspecte ale electrificării Sibiului“.Oberarchivarinund Literaturwissenschaftlerinreferieren beide am Montag,. Frau Vlaicu spricht über „Adolf Schullerus und sein Kreis um die Jahrhundertwende 1900“, Frau Dr. Nowotnick über „Deutschsprachige Literatur im Donau-Karpatenraum. Ein Online-Lexikon im Entstehen“.Es folgt am Montag,, der Vortrag von: „Der Siebenbürgische Verein für Naturwissenschaften und seine Bedeutung für Hermannstadt. (M. Fuss, C. F. Jickeli, E. A. Bielz, Dr. D. Czekelius)“.