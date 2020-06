29. Juni 2020

Aufnahme am Theologischen Institut Hermannstadt

Männer und Frauen – unabhängig von Konfession und Wohnsitz – sind eingeladen, sich für die fünf Plätze der Erstsemester am Theologischen Institut in Hermannstadt zu bewerben.

Stipendien für Studierende und ein Heimplatz im Gebäude des Instituts (Str. Victoriei 40) werden in Aussicht gestellt. Die Zulassung geschieht aufgrund der Bakkalaureatsnote. Ausländische Bewerber benötigen eine Anerkennung ihres Abiturs durch das rumänische Ministerium, was in der Regel problemlos erfolgt. Einschreibungen finden zwischen dem 6.-17. Juli und 7.-11. September online statt. Weitere Informationen bei Ramona Besoiu, E-Mail: sekretariat[ät]ev-theol.ro, Telefon: (0040-740) 660014.

Schlagwörter: Studium, Theologie, Hermannstadt, Bewerbung

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.