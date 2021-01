Veröffentlichungen zur Kultur Rumäniens online zugänglich

Die in Rumänien erscheinenden Publikationen zur Geschichte und Kultur des Landes sind eine wichtige Quelle auch für die Historiographie Siebenbürgens, doch wegen der oft nur kleinen Auflagen schwer zugänglich. Abhilfe schaffen nun Digitalisate von Publikationen zur Kultur Rumäniens, die im Rahmen mehrerer Projekte erstellt wurden.

Die Datenbank „ProEuropeana“ unter https://biblioteca-digitala.ro/ bietet Zugang zu zahlreichen Veröffentlichungen der Kultureinrichtungen in Rumänien.

Damit ist ein Fundus im Internet verfügbar und vielfältig recherchierbar, der so manches Forscherherz höher schlagen lässt. Unter https://biblioteca-digitala.ro/ bietet die „ProEuropeana“ genannte Datenbank Zugang zu Publikationen von Museen und anderen Kultureinrichtungen Rumäniens. Der Schwerpunkt liegt bei nach dem Zweiten Weltkrieg erschienenen Veröffentlichungen.Ein großer Vorteil der Datenbank ist, dass einzelne Beiträge in Zeitschriften, Sammelbänden etc. recherchierbar sind und Bücher nach Kapiteln erfasst sind. Über die erweiterte Suche können zusätzliche Kriterien vorgegeben werden, welche die Treffer zielgerichtet eingrenzen.

