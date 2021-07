17. Juli 2021

NATO-Kommandozentrale in Hermannstadt eröffnet

Hermannstadt – Die in die Hermann­städter Garnison verlegte NATO-Kommandozentrale ist am 1. Juli auf dem Gelände der Militäreinheit in der Avrig-Straße eröffnet worden. Dem feierlichen Akt wohnten einem Bericht der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) zufolge Generalstabschef Daniel Petrescu, die Hermannstädter Bürgermeisterin Astrid Fodor, die Kreisratsvorsitzende Daniela Cîmpean und der Präfekt Dorin Crețu bei.

Generalstabchef Petrescu bezeichnete den Umzug als „strategische Entscheidung der geografischen Positionierung“, die dazu führen werde, dass „nach der Ansiedlung dieser Garnison auf der Karte der NATO-Kommandozentralen viele Wege auf dem Euro­päischen Verkehrskorridor IV nach Hermannstadt führen werden“. Die Tätigkeit der internationalen Kommandozentrale werde sich als Gewinn für die Lokalgemeinschaft entpuppen, versicherte Petrescu und dankte den Hermannstädtern vorab für ihr Verständnis für die künftige Tätigkeit der NATO in der Stadt. Bürgermeisterin Astrid Fodor hieß die Multinationale Kommandozentrale Süd-Ost der NATO herzlich willkommen und hob mit Stolz hervor: „Hermannstadt erscheint ab heute auf der militär-strategischen Karte Rumäniens und der ganzen Welt.“



Die Kommandozentrale wird nur vorübergehend in der Garnison in der Avrig-Straße ansässig sein. Laut ADZ-Bericht erfolgt die Umsiedlung in den für Militärzwecke schon jahrelang genutzten Altbau in der Jungenwaldstraße/Calea Dumbrăvii, sobald alle logistischen und verwaltungstechnischen Vorbereitungen abgeschlossen sind. Das dazu notwendige Ausschreibungsverfahren im Gesamtwert von über 100 Millionen Euro hat das Verteidigungsministerium im Vorjahr eingeleitet. Generalstabchef Petrescu bezeichnete den Umzug als „strategische Entscheidung der geografischen Positionierung“, die dazu führen werde, dass „nach der Ansiedlung dieser Garnison auf der Karte der NATO-Kommandozentralen viele Wege auf dem Euro­päischen Verkehrskorridor IV nach Hermannstadt führen werden“. Die Tätigkeit der internationalen Kommandozentrale werde sich als Gewinn für die Lokalgemeinschaft entpuppen, versicherte Petrescu und dankte den Hermannstädtern vorab für ihr Verständnis für die künftige Tätigkeit der NATO in der Stadt. Bürgermeisterin Astrid Fodor hieß die Multinationale Kommandozentrale Süd-Ost der NATO herzlich willkommen und hob mit Stolz hervor: „Hermannstadt erscheint ab heute auf der militär-strategischen Karte Rumäniens und der ganzen Welt.“Die Kommandozentrale wird nur vorübergehend in der Garnison in der Avrig-Straße ansässig sein. Laut ADZ-Bericht erfolgt die Umsiedlung in den für Militärzwecke schon jahrelang genutzten Altbau in der Jungenwaldstraße/Calea Dumbrăvii, sobald alle logistischen und verwaltungstechnischen Vorbereitungen abgeschlossen sind. Das dazu notwendige Ausschreibungsverfahren im Gesamtwert von über 100 Millionen Euro hat das Verteidigungsministerium im Vorjahr eingeleitet. CS

Schlagwörter: Hermannstadt, Militär, NATO, ADZ, Bürgermeisterin, Fodor, Eröffnung

Bewerten: 3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.