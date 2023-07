15. Juli 2023

Brauchtumsveranstaltung am 13. August in der Agnethler Kirchenburg

Wer es wissen will, was sich in Agnetheln aus dem 1376 erworbenen Recht, einen Jahrmarkt zu halten, entwickelt hat, wer etwas über die 1484 erwähnte Schusterbruderschaft erfahren oder in die Gepflogenheiten der Zünfte eintauchen möchte, kann die von der Stadt Agnetheln organisierten Kulturtage vom 11.-13. August 2023 besuchen und sich über Handwerk, Lehrlinge, Gesellen und Meister informieren, über das Ladenforttragen und den Ursprung des heutigen Urzelbrauches. Sie und er kann außerdem einen lebendigen Mittelaltermarkt im Hof der Ev. Kirchenburg erleben mit ganz verschiedenen handwerklichen und künstlerischen Darbietungen verschiedener Volksgruppen.

Agnethler Ortswappen Ende des 19. Jahrhunderts. Bilderarchiv der HOG Agnetheln Am Freitag findet, angeführt von der Stuttgarter Blaskapelle, ein Trachtenumzug statt, der auch zu der orthodoxen und katholischen Kirche führen soll. Der Tag endet mit einem Ball.



Am Samstag präsentieren sich aus Agnetheln und Umgebung Vereine, Kulturhaus, Schulen, Breasla Lolelor, aus Deutschland die Fassbinder-Wandergesellen, die zurzeit in Hermannstadt sind, Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen aus Bayern mit dem Sketch von Ingrid Hausl & Doris Hutter „Das wird teuer, lieber Geselle!“, Schmiede-, Schneider,- Schuster- und anderes Handwerk. In Roseln wird die renovierte Kirchenburg eingeweiht, und der Abend in Agnetheln endet mit einem Ball.



Sonntag, der 13. August, steht im Zeichen der Zunfttage. Im Dolman werden ab 11.00 Uhr die Würdenträger der einstigen Schneiderzunft ihre drei historischen Zunfttage abhalten, ein Spektakel, das Doris Hutter für die Agnethler Kirche zweisprachig inszeniert hat. Der Höhepunkt der Zunfttage in der „Heiligen Zeit“ war das Ladenforttragen der Gesellen mit gewichtigen Reden, Urzelbegleitung, Schabernack, Spaß, Feierlichkeiten, gewachsenen Traditionen, klaren Regeln. Die Darsteller sind hauptsächlich Sachsen und Sächsinnen aus Bayern, die durch das Pflegen des Urzelbrauches eine besondere Beziehung zu Handwerk und Zünften haben, die Lole aus Agnetheln sowie die Stuttgarter Blaskapelle, die das Ladenforttragen musikalisch begleitet. Ich danke allen Teilnehmer/innen, die sich auf dies handwerkliche Abenteuer einlassen, und dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen für die finanzielle Förderung.



Schlagwörter: Agnetheln, Brauchtum, Zunfttage, Kulturtage, Handwerk

