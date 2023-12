Rumänien qualifiziert für EM 2024 in Deutschland

Die rumänische Nationalmannschaft hat sich zum sechsten Mal für die Endrunde einer Fußball-Europameisterschaft qualifiziert.

In den Qualifikationsspielen am 18. und 21. November wurde Israel mit 2:1 (Siegtreffer durch Ianis Hagi, Sohn des legendären Vaters Gheorghe Hagi) und die Schweiz mit 1:0 bezwungen. Rumänien errang damit in Gruppe I mit 22 Punkten den ersten Platz. Platz zwei sicherte sich die gleichfalls qualifizierte Schweiz mit 17 Punkten, während Israel als Dritter (15 Punkte) ausschied, ebenso wie Belarus, Kosovo und Andorra in dieser Gruppe. 2016 in Frankreich nahm die Nationalelf letztmalig an einer Europameisterschaft teil. Entsprechend groß war die Freude über die erfolgreiche Qualifikation: „Deutschland, wir kommen!“ titelte die rumänische Tageszeitung Adevărul.

