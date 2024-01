4. Januar 2024

Landesforum tagte in Kulturhauptstadt Temeswar

Temeswar – In der Europäischen Kulturhauptstadt 2023 traten die Vertreter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) am 25. November zusammen.

Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Haushaltsumschichtung, die eine Korrektur ins Negative hin bedeutete: Von der zu Jahresbeginn dem DFDR aus dem Staatshaushalt zugesprochenen Summe hatte die Regierung im Frühjahr zehn Prozent geschnitten mit dem Versprechen, sie im Herbst zurückzugeben, was nun nicht geschehen wird. In der Vertreterversammlung berichtete der DFDR-Vorsitzende Dr. Paul Jürgen Porr über den Besuch der Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt in Hermannstadt und das dabei geführte Gespräch. Er teilte mit, dass der deutschen Minderheit im kommenden Jahr aus dem Bundeshaushalt dieselbe Summe zur Verfügung stehen werde wie heuer und die Mittel für die Förderung der in deutscher Sprache unterrichtenden Lehrer auf 1,3 Millionen Euro angehoben werden. Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ versprach, sich einzusetzen, dass die den Organisationen der nationalen Minderheiten gestrichene Summe aus dem Staatsbudget doch noch zuerkannt wird. Martin Bottesch wies auf die Liste der in deutscher Sprache herausgegebenen Schulbücher hin und würdigte die kompetente Arbeit der Schulbuchbeauftragten Dr. Renate Klein. Einstimmig beschloss der DFDR-Vorstand, Silviu Vexler, Abgeordneter der jüdischen Minderheit, die Goldene Ehrennadel zuzuerkennen. Hermannstädter Zeitung

Schlagwörter: Landesforum, Versammlung, DFDR, Vexler, Temeswar

