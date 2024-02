5. Februar 2024

Gedenkplatte für Herta Wilk in Tartlau enthüllt

Am 24. Dezember, dem Geburtstag der Lehrerin, wurde in Tartlau eine Gedenkplatte für Herta Wilk (1918-1992) an ihrem Wohnhaus enthüllt.

Gedenkplatte für Herta Wilk an ihrem Wohnhaus in Tartlau. Foto: Ursula Philippi Pfarrer Peter Klein hielt eine kurze Andacht. Anwesend waren einige Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde, aber auch Vizebürgermeister Sorin Tomi.



Die Marmortafel wurde auf besonderen Wunsch der Tartlauer HOG erstellt. Nachbarvater Hermann Junesch aus Deutschland, der selbst nicht anwesend sein konnte, ließ ein kurzes Grußwort verlesen.



Herta Wilk hat sich sowohl als Grundschullehrerin als auch als Sammlerin von Volkskunst verdient gemacht. Fotoarchiv: Ursula Philippi In Anschluss bewirtete Familie Prof. Hans Wilk, die in diesem Haus am Marktplatz von Tartlau wohnt, die Anwesenden großzügig.



