18. März 2024

Termine für das Superwahljahr 2024 in Rumänien

Bukarest – Die Termine für das Superwahljahr 2024 in Rumänien stehen fest. Die Europa- und Kommunalwahlen werden zusammengelegt und finden am 9. Juni statt. Die Parlamentswahlen werden am 8. Dezember organisiert.





Die Wahllokale sollen bei allen vier heuer anstehenden Wahlen eine Stunde später als bisher üblich bzw. erst um 22.00 Uhr schließen. Die Koalitionsspitzen einigten sich Ende Februar auch auf die beiden Termine für die vorgezogene Präsidentenwahl: Die erste Wahlrunde des Präsidentenrennens findet am 15. September und die Stichwahl zwei Wochen später, am Sonntag, dem 29. September, statt, berichten die Medien unter Berufung auf Koalitionskreise.Die Wahllokale sollen bei allen vier heuer anstehenden Wahlen eine Stunde später als bisher üblich bzw. erst um 22.00 Uhr schließen. ADZ



Schlagwörter: Wahlen, Politik

