Superwahljahr 2024 in Rumänien

Weil in diesem Jahr rumänische Staatsbürger gleich fünf Mal zu den Wahlurnen müssen, überlegen die Regierungsparteien einige Wahlgänge zusammenzulegen. Gewählt werden die Abgeordneten für das Europäische Parlament, die Gemeinde- und Stadträte, die Abgeordneten für das rumänische Parlament und der Staatspräsident in wahrscheinlich zwei Wahlgängen.

Weil die Parteien hohe Kosten – 3,8 Milliarden Lei laut Finanzminister Boloş – und eine niedrige Wahlbeteiligung befürchten, überlegen sie nun, mehrere Wahlgänge zusammenzulegen, berichtete die ADZ . Demnach strebten PNL und PSD an, im September die Kommunalwahlen mit dem ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen zusammen durchzuführen. Die Liberalen hoffen, dadurch eine Milliarde Lei einsparen zu können. Die PSD sei nicht abgeneigt, wolle aber einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten aufstellen, was die PNL jedoch ablehne, so die Presse.

Banater Post