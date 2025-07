Gästehaus in Wolkendorf im Burzenland ist bereit für die neue Saison

Das Gästehaus der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) in Wolkendorf bei Kronstadt hat sich für die aktuelle Saison herausgeputzt. Die Gäste sind herzlich willkommen – sei es als Einzeltouristen, sei es in Gruppen – ihren Urlaub, ihre Freizeit, in diesem Haus zu verbringen oder auch dort Veranstaltungen zu organisieren.

Im kirchlichen Gästehaus in Wolkendorf stehen 14 renovierte Zimmer den Gästen zur Verfügung. Bildquelle: Andrada Sincan

Die EKR hat das Gästehaus in Wolkendorf schon vor zwei Jahren grundsaniert und die Zimmer nach neuestem Standard mit viel Komfort und jeweils eigenem Bad ausgestattet. Den Urlaubern stehen 14 Zimmer zur Verfügung. 2025 wurde zusätzlich ein Raum renoviert, mit Parkett ausgelegt, die Wände in freundlich hellem Ton gestrichen und Fotografien vor allem aus dem Burzenland der Zwischenkriegszeit ausgestattet.Der Saal eignet sich sehr gut für Familien- und sonstige Feiern für etwa 40 bis 50 Personen, aber auch als Seminar- oder Workshopraum – die technische Infrastruktur ist vorhanden. Im Zuge dieser Arbeiten hat man auch die große Terrasse auf Vordermann gebracht, die überdacht ist und man so auch bei Regen draußen sitzen – und selbstverständlich als idealen Grillort nutzen kann. Der Garten eignet sich bestens als Spielwiese oder -platz für Kinder, wo sie sich ungestört austoben können. Hier kann man auch ein Lagerfeuer organisieren – Platz und Holz sind genug.Die beiden Leiter des Hauses, Andrada Sincan und Horia Popa, möchten Angebot für Kinder erweitern und das ein oder andere Spielzeug und eine Tischtennisplatte dazukaufen. Geplant ist auch, heuer zum ersten Mal Kino im Freien anzubieten.Der Speiseraum ist freundlich gestaltet, ebenfalls mit historischen Aufnahmen aus Wolkendorf. Man sei bestrebt, so die beiden jungen Leiter des Hauses, lokale Spezialitäten zu kochen, was bei den Gästen gut ankommt. Und auf Wunsch wird die siebenbürgisch-burzenländische Spezialität – der Baumstrizel – gebacken, was für die Kinder immer wieder ein Erlebnis ist, wenn sie die ganze Entstehung – vom Teigkneten bis zum Backen über dem Grill – mitverfolgen können.Das Gästehaus ist wunderbar gelegen (fast) am Fuße des Königsteins und bietet also ideale Wandermöglichkeiten. Besuchenswert und nicht weit entfernt sind die Törzburg, das berühmt-berüchtigte Dracula-Schloss Bran, und das Bärenreservat. Und wer sich über die Geschichte der Siebenbürger Sachsen weiter informieren will, kann einige der schönsten Kirchenburgen besichtigen, von denen ein paar in weniger als einer Stunde Autofahrt zu erreichen sind.Der Preis für das Doppelzimmer mit Frühstück kostet 60 Euro, Halb- und Vollpension ist ebenfalls möglich. Weitere Informationen erteilt gerne Andrada Sincan unter Telefon (0040- 749) 091097, E-Mail: sincanandradaroberta [ät] yahoo.com, Internet: https://wolkendorfguesthouse.ro

hk