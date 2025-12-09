Erstaunlich plötzlich feiern wir alles mögliche in Deutschland mit den Rumänern.
Es wird sogar errinert,von einem Rumänen, was am Ersten Dezember 1918 alles so toll abgelaufen ist.
Wann gib's eine Feier über das was die Rumäner uns Sachsen hinterher gerufen haben, zum Beispiel, ,,verschwindet nach FLOANDRA"? Ach, die, die da gefeiert haben, können sich nicht mehr dran errinern? Ja an was können die sich errinern? Oder wie die WERBES,[rumänisch= opincar],uns regelrecht verkauft haben?
Wohl nicht glaubhaft? Ja dann KAUF VON FREIHET VON Dr.Heinz Günther Hüsch lesen. Die Rumäner wollten uns und die Ungarn schon immer weg haben aus Transivanien. Nun sind wir weg, und siehe da jetzt rennen , die Werbes, uns hinterher nach Deutschland.
Ich bin überzeugt im Moment gibt's in Deutschlan mehr Rumänen als wir Sachsen in Rumänien je waren. Ein Tipp, nachfragen zum Beispiel in Mannheim/BA-WÜ.
Glaubt irgendjemand das Stalin die Siebenbürger Sachsen und die Banter Schwaben im Januar 1945 als Arbeitskräfte von Rumänien verlangt hat? Das haben die Rumäner bestimmt wer deportiert wird, und nun Feiern wir mit Ihnen?
Ich kann das nicht so eifach schlucken, denkt mall' dran ihr FEIERNDEN.
Am 1. Dezember erstrahlte der Historische Rathaussaal Nürnbergs in festlicher Atmosphäre, als dort der Nationalfeiertag Rumäniens begangen wurde. Schon beim Betreten des Saales spürten die Gäste die besondere Wertschätzung, mit der Oberbürgermeister Marcus König und die rumänische Generalkonsulin in Bayern, Miheia Diculescu-Blebea, sie persönlich begrüßten. mehr...
1 • Johann0,3 schrieb am 09.12.2025, 15:21 Uhr:
2 • alfred.theil schrieb am 10.12.2025, 05:54 Uhr:Man sollte keinen Nationalismus betreiben aber auch die Geschichte nicht vergessen und verklären. Die Enteignungen der Siebenbürger Sachsen begannen nicht nach dem 2. Weltkrieg sondern gleich nach der Vereinigung zu Rumänien. Ich stelle mir nur die Frage, was möchte man damit bezwecken, weil so wird man die Mitgliederzahl im Verband aus meiner Sicht nicht erhöhen.
