



14. April 2026

Online, farbig und gratis: Frühjahrsausgabe der Kirchlichen Blätter

Die aktuelle Frühjahrsausgabe der Kirchlichen Blätter steht auf der Internet-Seite der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) zur Verfügung – und, wie wir meinen, wieder mit interessanten und lesenswerten Texten.

Zum Beispiel äußern sich junge Pfarrer, die im Herbst ihren Dienst angetreten sind, welchen Herausforderungen sie sich stellen mussten und wo sie Verbesserungspotenzial in der Ausbildung sehen. Ein Schwerpunkt des Heftes bildet das Thema Diakonie, das sowohl aus theoretischer als auch praktischer Sicht beleuchtet wird – mit Projekten aus Kronstadt und Mediasch.



Immer wichtiger wird auch das Engagement der Heimatortsgemeinschaften (HOGs), von hilfsbereiten Siebenbürger Sachsen, die aus Deutschland anreisen und sich um die Pflege ihrer Kirchenburg kümmern, wie einige Beispiele zeigen. Weitere Texte über engagierte Menschen und Aktivitäten rund um die EKR finden Sie in den Kirchlichen Blättern, Nr. 1/53 von März 2026. Das Heft können Sie entweder weiter unten oder auf der EKR-Webseite unter Zum Beispiel äußern sich junge Pfarrer, die im Herbst ihren Dienst angetreten sind, welchen Herausforderungen sie sich stellen mussten und wo sie Verbesserungspotenzial in der Ausbildung sehen. Ein Schwerpunkt des Heftes bildet das Thema Diakonie, das sowohl aus theoretischer als auch praktischer Sicht beleuchtet wird – mit Projekten aus Kronstadt und Mediasch.Immer wichtiger wird auch das Engagement der Heimatortsgemeinschaften (HOGs), von hilfsbereiten Siebenbürger Sachsen, die aus Deutschland anreisen und sich um die Pflege ihrer Kirchenburg kümmern, wie einige Beispiele zeigen. Weitere Texte über engagierte Menschen und Aktivitäten rund um die EKR finden Sie in den Kirchlichen Blättern, Nr. 1/53 von März 2026. Das Heft können Sie entweder weiter unten oder auf der EKR-Webseite unter https://www.evang.ro/fileadmin/kirchliche_blaetter/Kirchliche_Blaetter_Ausgabe1_Maerz_2026.pdf herunterladen und lesen. hk Pdf-Datei zum Herunterladen:



Kirchliche Blätter, Nr. 1/53 von März 2026



Schlagwörter: Kirchliche Blätter, EKR

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