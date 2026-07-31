



31. Juli 2026

Evangelische Kirche A. B. in Rumänien sucht Hauptanwalt

Ecclesia semper reformanda est – die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) befindet sich in einem umfassenden Prozess zur Gestaltung ihrer Zukunft. Wir suchen eine überzeugende, engagierte Persönlichkeit für die Position des/der Hauptanwaltes/der Hauptanwältin (Generalsekretär/Generalsekretärin) der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien und Leiters/Leiterin der Hauptabteilung 1 Zukunft Kirche (Strategie und Entwicklung).

Zuständigkeiten Der/die Hauptanwalt/-in der EKR ist neben dem Bischof der Leiter der Kanzlei des Landeskonsistoriums. Er/Sie ist für die Erfüllung der in der Kirchenordnung der EKR festgelegten Aufgaben zuständig und leitet neben dem Bischof die Hauptabteilung Zukunft Kirche (Strategie und Entwicklung), insbesondere die organisatorische Umsetzung der Strategie Zukunft Kirche der EKR, die Bereiche Recht, Grundsatzfragen und Gremienbetreuung, institutionelle Partnerschaften, Beziehung zur Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen im Ausland sowie Projektmanagement, Marketing und Immobilienberatung. Er/Sie koordiniert die Abteilungen Kulturmanagement und Bildung sowie Nachhaltig Wirtschaften. Voraussetzungen Studien und Erfahrung: Umfassende Studien in Rechtswissenschaften und/oder Sozialwissenschaften/Wirtschaftswissenschaften/Management oder in evangelischer Theologie sowie umfassende, mindestens 10-jährige Führungs- und Koordinationserfahrung in strategischen Projekten oder in Managementeinheiten. Erfahrung in kirchlichen Strukturen ist von Vorteil. Besondere Fähigkeiten und Kompetenzen Eignung zur Repräsentation der Evangelischen Kirche, Eignung zu strategischer Führung in Transformationsprozessen, systemisches und kritisches Denken, sozial-, kommunikations- und teamorientierte Führungskompetenzen, Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland



Spezifische Kenntnisse: Sehr gute Kenntnisse der deutschen, rumänischen und englischen Sprache Er/Sie ist Mitglied der Evangelischen Kirche. Die Tätigkeit ist im Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien mit Sitz in Hermannstadt angesiedelt.



Bewerbungen mit konkludentem Lebenslauf und Empfehlungen werden erwartet bis zum 15. September und im Bischofsamt vorgelegt (str. G-ral Magheru, nr. 4., E-Mail: ekr.bischofamt@evang.ro).



Wir sind dankbar für Hinweise auf mögliche Kandidaten.



Zusätzliche Informationen können angefordert werden per E-Mail: ekr.landeskon@evang.ro oder telefonisch unter: (0040-729) 05 63 90 zwischen 10.00 und 14.00 Uhr.



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Gespräch mit Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Siebenbürgische Zeitung Online vom 17. Mai 2026 Der/die Hauptanwalt/-in der EKR ist neben dem Bischof der Leiter der Kanzlei des Landeskonsistoriums. Er/Sie ist für die Erfüllung der in der Kirchenordnung der EKR festgelegten Aufgaben zuständig und leitet neben dem Bischof die Hauptabteilung Zukunft Kirche (Strategie und Entwicklung), insbesondere die organisatorische Umsetzung der Strategie Zukunft Kirche der EKR, die Bereiche Recht, Grundsatzfragen und Gremienbetreuung, institutionelle Partnerschaften, Beziehung zur Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen im Ausland sowie Projektmanagement, Marketing und Immobilienberatung. Er/Sie koordiniert die Abteilungen Kulturmanagement und Bildung sowie Nachhaltig Wirtschaften.Studien und Erfahrung: Umfassende Studien in Rechtswissenschaften und/oder Sozialwissenschaften/Wirtschaftswissenschaften/Management oder in evangelischer Theologie sowie umfassende, mindestens 10-jährige Führungs- und Koordinationserfahrung in strategischen Projekten oder in Managementeinheiten. Erfahrung in kirchlichen Strukturen ist von Vorteil.Eignung zur Repräsentation der Evangelischen Kirche, Eignung zu strategischer Führung in Transformationsprozessen, systemisches und kritisches Denken, sozial-, kommunikations- und teamorientierte Führungskompetenzen, Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland: Sehr gute Kenntnisse der deutschen, rumänischen und englischen Sprache Er/Sie ist Mitglied der Evangelischen Kirche. Die Tätigkeit ist im Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien mit Sitz in Hermannstadt angesiedelt.mit konkludentem Lebenslauf und Empfehlungen werden erwartetund im Bischofsamt vorgelegt (str. G-ral Magheru, nr. 4., E-Mail: ekr.bischofamt@evang.ro).Wir sind dankbar für Hinweise auf mögliche Kandidaten.Zusätzliche Informationen können angefordert werden per E-Mail: ekr.landeskon@evang.ro oder telefonisch unter: (0040-729) 05 63 90 zwischen 10.00 und 14.00 Uhr.

Schlagwörter: EKR, Kirche, Hauptanwalt, Stellenanzeige

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