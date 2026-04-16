



16. April 2026

Anliegen des Dr. Carl Wolff Heims erörtert

Bei einem Arbeitsbesuch des Bundesaussiedlerbeauftragten Dr. Bernd Fabritius, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Michael Schmidt Stiftung, Dipl.-Ing. Michael Schmidt, konnten in einem Gespräch am 8. April mit der Leiterin dieser wichtigen Einrichtung der Altenpflege und der Kinder- und Erwachsenen-Hospizarbeit, Ortrun Rhein, Anliegen der Sozialeinrichtung der deutschen Minderheit in Rumänien erörtert werden.

Dr. Bernd Fabritius (Bildmitte) und Michael Schmidt im Gespräch mit Ortrun Rhein Thematisiert wurden unter anderem auch Anliegen, die in der nächsten Sitzung der deutsch-rumänischen Regierungskommission im Juli 2026 in München adressiert werden sollen. Dazu gehört die jüngst geplante Besteuerung der Sozialeinrichtungen durch die Stadtverwaltungen, die schon aufgrund ihrer Kurzfristigkeit eine geordnete Haushaltsführung dieser sozial notwendigen Einrichtungen unmöglich macht. Auch staatliche Verzögerungen bereits begonnener Reparatur- und Infrastrukturprojekte und weitere Herausforderungen wurden adressiert und sollen in die Vorbereitung der Kommissionssitzung eingebracht werden.



Bundesaussiedlerbeauftragter Fabritius dankte der Michael Schmidt Stiftung für die in den letzten Jahren nachhaltige Unterstützung der Einrichtungen, durch die kurzfristige Haushaltsengpässe und unvorhergesehene Notwendigkeiten überbrückt werden konnten. Mit einer Unterstützung von 120 000 Euro im Jahr 2024 und 60 000 Euro im Jahr 2025 gehört die Michael Schmidt Stiftung zum bedeutendsten Unterstützer dieser Einrichtung außerhalb der staatlichen Finanzierung aus Rumänien und dem deutschen Bundeshaushalt. Thematisiert wurden unter anderem auch Anliegen, die in der nächsten Sitzung der deutsch-rumänischen Regierungskommission im Juli 2026 in München adressiert werden sollen. Dazu gehört die jüngst geplante Besteuerung der Sozialeinrichtungen durch die Stadtverwaltungen, die schon aufgrund ihrer Kurzfristigkeit eine geordnete Haushaltsführung dieser sozial notwendigen Einrichtungen unmöglich macht. Auch staatliche Verzögerungen bereits begonnener Reparatur- und Infrastrukturprojekte und weitere Herausforderungen wurden adressiert und sollen in die Vorbereitung der Kommissionssitzung eingebracht werden.Bundesaussiedlerbeauftragter Fabritius dankte der Michael Schmidt Stiftung für die in den letzten Jahren nachhaltige Unterstützung der Einrichtungen, durch die kurzfristige Haushaltsengpässe und unvorhergesehene Notwendigkeiten überbrückt werden konnten. Mit einer Unterstützung von 120 000 Euro im Jahr 2024 und 60 000 Euro im Jahr 2025 gehört die Michael Schmidt Stiftung zum bedeutendsten Unterstützer dieser Einrichtung außerhalb der staatlichen Finanzierung aus Rumänien und dem deutschen Bundeshaushalt. Quelle: Bundesministerium des Innern

Schlagwörter: Carl Wolff Altenheim, Hermannstadt, Bernd Fabritius, Michael Schmidt, Ortrun Rhein

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.