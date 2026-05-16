



16. Mai 2026

Neues Begegnungsformat: „Offene Tür“ im Demokratischen Forum der Deutschen in Kronstadt

Das Demokratisches Forum der Deutschen in Kronstadt startet mit „Offene Tür: Kaffee, Kuchen, Gespräche“ ein neues Veranstaltungsformat, das Menschen aller Generationen miteinander ins Gespräch bringen soll. Einmal im Monat öffnet das Forum in der Str. Baiulescu Nr. 2 seine Türen für Begegnungen, Geschichten und gemeinsame Interessen – in entspannter Atmosphäre bei Kaffee, Kuchen und Gesprächen. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Die Veranstaltungsreihe findet jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr statt und widmet sich bei jedem Termin einem neuen Thema. Ziel ist es, einen offenen Treffpunkt für die Gemeinschaft zu schaffen – nicht nur für Mitglieder des Forums, sondern auch für junge Menschen, Familien und Freunde.



Den Auftakt macht am 19. Mai eine „Rezeptebörse“. Die Frauen des Handarbeitskreises laden dazu ein, siebenbürgische Koch- und Backrezepte auszutauschen und Erinnerungen rund um traditionelle Küche zu teilen. Bei Kaffee und Kuchen stehen dabei nicht nur alte Familienrezepte im Mittelpunkt, sondern auch persönliche Geschichten und generationsübergreifende Gespräche.



Am 9. Juni folgt ein Nachmittag rund um historische Gebäude in Kronstadt. Eine ehemalige Stadtführerin gibt spannende Einblicke hinter die Fassaden der Stadt und erzählt aus ihrer Insider-Perspektive Geschichten, die man bei gewöhnlichen Stadtführungen oft nicht erfährt.



Weitere Termine der Reihe: 7. Juli und 4. August. Die Themen werden noch bekanntgegeben.



Mit dem neuen Format möchte das Forum einen offenen Raum schaffen, in dem alle willkommen sind und neue Begegnungen entstehen können.

Schlagwörter: Kronstadt, Demokratisches Forum, Offene Tür

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