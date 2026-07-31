31. Juli 2026
Elke Sabiel gestorben
Kronstadt – Am 18. Mai ist in Kronstadt die ehemalige Rumänien-Vertreterin der Friedrich-Ebert-Stiftung Elke Sabiel gestorben.
1941 in Hannover geboren, trat sie nach einer Lehre als Buchhändlerin bald eine Stelle bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung an. 1982 wurde sie Referentin für Südosteuropa und betreute journalistische Austauschprogramme. Ab 1994 war sie Vertreterin der Stiftung für Rumänien mit Sitz in Temeswar, wo sie zahlreiche kultur- und kommunalpolitische Projekte betreute. Ein Herzensanliegen waren ihr die Hilfen für die ehemaligen Russlanddeportierten, deren Verband sie zur Ehrenvorsitzenden ernannte. In Temeswar lebte sie bis 2017. Sie war Lebenspartnerin der Germanistin Carmen Elisabeth Puchianu.
Vom Leben zum Tode in der Pflicht. Nachruf auf Elke Sabiel, Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien vom 22. Mai 2026
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Schlagwörter: Nachruf, SPD, Kronstadt, Temeswar
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