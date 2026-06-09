



9. Juni 2026

Nürnberger Hauptstadtchor bietet drei Konzerte in Kronstadt und Zeiden

Als 2023 in Kronstadt der Flughafen eröffnete und 2024 die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Kronstadt besiegelt wurde, kam mir der Gedanke, meinem Chor, dem Nürnberger Hauptstadtchor, eine Reise nach Rumänien vorzuschlagen. Ich selbst habe Kindheit und Jugend in Zeiden verbracht und das Gymnasium in Kronstadt besucht, bevor ich 1992 nach Deutschland ausgewandert bin.

Als 2023 in Kronstadt der Flughafen eröffnete und 2024 die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Kronstadt besiegelt wurde, kam mir der Gedanke, meinem Chor, dem Nürnberger Hauptstadtchor, eine Reise nach Rumänien vorzuschlagen. Ich selbst habe Kindheit und Jugend in Zeiden verbracht und das Gymnasium in Kronstadt besucht, bevor ich 1992 nach Deutschland ausgewandert bin. Ende Juni 2026 ist es nun so weit: Wir fahren für eine Woche nach Kronstadt und machen Ausflüge in die Umgebung. Vierzig Sänger wollen diese Reise mitmachen und sind neugierig auf Siebenbürgen und die Leute vor Ort. Die Reise wird von der Stadt Nürnberg gefördert.



Musikalisch sind aktuell neben einem Austausch mit dem Kronstädter Frauenchor „Unison Transilvania“ insgesamt drei Konzerte im Burzenland geplant, zu denen wir alle herzlich einladen! Wir starten am Dienstag, den 23. Juni, um 12.00 Uhr mit einem Mittagskonzert in der Schwarzen Kirche in Kronstadt. Am Freitag, den 26. Juni, um 18.00 Uhr freuen wir uns auf hoffentlich viele Besucher in der Zeidner Kirche. Zum Abschluss treten wir am Samstag, den 27. Juni, um 18.00 Uhr im Rahmen des „Romania Unison Music Festivals – RUMF“ 2026 gemeinsam mit den Unison-Chören in der Kirchenburg Zeiden auf.



Wir sind ein gemischter, mehrstimmiger Chor, geleitet von Franz-Xaver Reinprecht, der aus der Steiermark stammt. Bei unseren Konzerten steht der Spaß für Sänger und Publikum an erster Stelle. Ob Pop, Gospel, Klassik, Folk oder Volksmusik – wir singen alles, was Franz gefällt: Lieder aus vielen Ländern und in verschiedensten Sprachen, von traditionellen Liedern aus Österreich bis hin zu afrikanischen Hymnen. Besuchen Sie unsere Konzerte und freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm! Infos unter https://hauptstadtchor.de Ende Juni 2026 ist es nun so weit: Wir fahren für eine Woche nach Kronstadt und machen Ausflüge in die Umgebung. Vierzig Sänger wollen diese Reise mitmachen und sind neugierig auf Siebenbürgen und die Leute vor Ort. Die Reise wird von der Stadt Nürnberg gefördert.Musikalisch sind aktuell neben einem Austausch mit dem Kronstädter Frauenchor „Unison Transilvania“ insgesamt drei Konzerte im Burzenland geplant, zu denen wir alle herzlich einladen! Wir starten am Dienstag, den, um 12.00 Uhr mit einem Mittagskonzert in der Schwarzen Kirche in Kronstadt. Am Freitag, den, um 18.00 Uhr freuen wir uns auf hoffentlich viele Besucher in der Zeidner Kirche. Zum Abschluss treten wir am Samstag, den, um 18.00 Uhr im Rahmen des „Romania Unison Music Festivals – RUMF“ 2026 gemeinsam mit den Unison-Chören in der Kirchenburg Zeiden auf.Wir sind ein gemischter, mehrstimmiger Chor, geleitet von Franz-Xaver Reinprecht, der aus der Steiermark stammt. Bei unseren Konzerten steht der Spaß für Sänger und Publikum an erster Stelle. Ob Pop, Gospel, Klassik, Folk oder Volksmusik – wir singen alles, was Franz gefällt: Lieder aus vielen Ländern und in verschiedensten Sprachen, von traditionellen Liedern aus Österreich bis hin zu afrikanischen Hymnen. Besuchen Sie unsere Konzerte und freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm! Infos unter https://hauptstadtchor.de Brigitte Kastner, geborene Reimesch

Schlagwörter: Nürnberg, Chor, Konzertreise, Kronstadt, Zeiden

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