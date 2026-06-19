



19. Juni 2026

Führungswechsel im Kronstädter Kreisforum

Kronstadt – Im Forumsfestsaal versammelten sich am 28. Mai die Vertreterinnen und Vertreter des Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Kronstadt zu ihrer ordentlichen Vertreterversammlung. Im Mittelpunkt standen die Berichte über die abgelaufene Funktionsperiode, die Finanzlage des Forums, die Diskussion über künftige Herausforderungen sowie die Wahl der neuen Führung für die Amtszeit 2026-2030.

Neuer Vorstand des Kronstädter Kreisforums (von links): Manfred Copony, Raul Vintilă, Uwe Simon, Uwe Leonhardt, Olivia Grigoriu, Günter Reiner, Paul Salmen und Bruno Ercău. Auf dem Bild fehlt Andrea Krempels. Foto: Winfried Ziegler Ein Höhepunkt der Versammlung war die Wahl des neuen Vorsitzenden des Kreisforums für die Amtszeit 2026-2030. Zur Wahl standen der bisherige Vorsitzende Bernhard Heigl und Uwe Leonhardt. Beide Kandidaten stellten ihre Vorstellungen für die kommenden Jahre vor. Während Bernhard Heigl die Bedeutung der Kulturarbeit, der Gemeinschaftspflege und eines unabhängigen Forums hervorhob, sprach Uwe Leonhardt über die Modernisierung der Kommunikation, eine stärkere Sichtbarkeit des Forums, die Nutzung digitaler Medien, mehr Transparenz sowie die Fortführung notwendiger Investitionen.



Nach geheimer Abstimmung entfielen 16 Stimmen auf Uwe Leonhardt und acht Stimmen auf Bernhard Heigl. Damit wurde Uwe Leonhardt zum neuen Vorsitzenden des Kreisforums gewählt. Im Anschluss beschloss die Vertreterversammlung, dass der Vorstand künftig aus neun Personen bestehen soll, einschließlich des Vorsitzenden. Danach wurden die weiteren Mitglieder des neuen Vorstandes gewählt. Zum Abschluss der Sitzung wurde deutlich, dass das Kreisforum auf einer stabilen Grundlage in die neue Amtsperiode startet. Die vergangenen Jahre waren von einer intensiven Kulturarbeit, Investitionen und organisatorischen Herausforderungen geprägt. Zugleich zeigte die Diskussion, dass weiterhin wichtige Aufgaben vor dem Forum liegen: die Sicherung des kulturellen Lebens, die Unterstützung des deutschsprachigen Bildungswesens, die Pflege der Gemeinschaft sowie die Anpassung an neue gesellschaftliche und digitale Entwicklungen.



Die Vertreterversammlung sendete durch die Wahl des neuen Vorstandes ein deutliches Signal für Kontinuität, Erneuerung und die weitere Stärkung der deutschen Gemeinschaft im Kreis Kronstadt. Ein Höhepunkt der Versammlung war die Wahl des neuen Vorsitzenden des Kreisforums für die Amtszeit 2026-2030. Zur Wahl standen der bisherige Vorsitzende Bernhard Heigl und Uwe Leonhardt. Beide Kandidaten stellten ihre Vorstellungen für die kommenden Jahre vor. Während Bernhard Heigl die Bedeutung der Kulturarbeit, der Gemeinschaftspflege und eines unabhängigen Forums hervorhob, sprach Uwe Leonhardt über die Modernisierung der Kommunikation, eine stärkere Sichtbarkeit des Forums, die Nutzung digitaler Medien, mehr Transparenz sowie die Fortführung notwendiger Investitionen.Nach geheimer Abstimmung entfielen 16 Stimmen auf Uwe Leonhardt und acht Stimmen auf Bernhard Heigl. Damit wurde Uwe Leonhardt zum neuen Vorsitzenden des Kreisforums gewählt. Im Anschluss beschloss die Vertreterversammlung, dass der Vorstand künftig aus neun Personen bestehen soll, einschließlich des Vorsitzenden. Danach wurden die weiteren Mitglieder des neuen Vorstandes gewählt. Zum Abschluss der Sitzung wurde deutlich, dass das Kreisforum auf einer stabilen Grundlage in die neue Amtsperiode startet. Die vergangenen Jahre waren von einer intensiven Kulturarbeit, Investitionen und organisatorischen Herausforderungen geprägt. Zugleich zeigte die Diskussion, dass weiterhin wichtige Aufgaben vor dem Forum liegen: die Sicherung des kulturellen Lebens, die Unterstützung des deutschsprachigen Bildungswesens, die Pflege der Gemeinschaft sowie die Anpassung an neue gesellschaftliche und digitale Entwicklungen.Die Vertreterversammlung sendete durch die Wahl des neuen Vorstandes ein deutliches Signal für Kontinuität, Erneuerung und die weitere Stärkung der deutschen Gemeinschaft im Kreis Kronstadt. Bernice Krech-Liţoiu (Karpatenrundschau)/gekürzt

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Schlagwörter: Kronstadt, Demokratisches Forum, Wahlen

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