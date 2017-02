Kommentare zum Artikel

1. Februar 2017

Rumänien und Siebenbürgen

Hermannstadt – Das „Geschichtenmobil“, das aus Anlass des Reformationsjubiläums durch Europa tourt, machte am 28. Januar in Hermannstadt halt. Der begehbare Truck verbrachte 36 Stunden in der Stadt und lud die Menschen ein, die reformatorische Bedeutung ihrer Region zu entdecken, eine persönliche Geschichte aufzeichnen zu lassen und andere Reformationsstätten kennenzulernen. Das Mobil bereist 19 europäische Länder, bevor die Tour am 20. Mai in Lutherstadt Wittenberg bei der Weltausstellung Reformation endet. mehr...