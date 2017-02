1. Februar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Reformationsgeschichten gesammelt

Hermannstadt – Das „Geschichtenmobil“, das aus Anlass des Reformationsjubiläums durch Europa tourt, machte am 28. Januar in Hermannstadt halt. Der begehbare Truck verbrachte 36 Stunden in der Stadt und lud die Menschen ein, die reformatorische Bedeutung ihrer Region zu entdecken, eine persönliche Geschichte aufzeichnen zu lassen und andere Reformationsstätten kennenzulernen. Das Mobil bereist 19 europäische Länder, bevor die Tour am 20. Mai in Lutherstadt Wittenberg bei der Weltausstellung Reformation endet.

Hermannstadt war der östlichste Punkt des „Europäischen Stationenwegs“ und die einzige Station in Rumänien. Das „Geschichtenmobil“ wurde hier am 27. Januar mit Glockengeläut begrüßt. Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) veranstaltete am 28. Januar Stadtführungen, ein Rundtischgespräch mit Theologen, Diplomaten und Politikern zum Thema „Reformation heute – Reform heute“, sowie ein Konzert mit der christlichen Popsängerin Judy Bailey.



Laut einer Pressemitteilung der EKR bot der Aufenthalt des Trucks sowohl die Möglichkeit der Vernetzung mit anderen Stätten der Reformation in Europa, als auch „die Chance, die Reformation im Kontext eines mehrheitlich orthodoxen Landes zu thematisieren." Nach einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche wurde das Mobil am 29. Januar verabschiedet. Die gesammelten Geschichten können online auf dem Blog des Vereins Reformationsjubiläum 2017 e.V. (Homepage https://r2017.org/ ) verfolgt werden. Kurzfilme über die einzelnen Stationen sind auf Youtube (Kanal „ r2017 ") aufrufbar. CC

Schlagwörter: Reformationsjubiläum, Hermannstadt, EKR

