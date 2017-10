Kommentare zum Artikel

1 • Karin Decker-That schrieb am 18.10.2017, 11:09 Uhr:

„Die Botschaft hör ich wohl, allein …“ – was soll ich sagen?



Irgendwann wird auch die Kritik antik. Wie ist es denn so weit gekommen, dass sich in Rumänien eine perfekt funktionierende Kleptokratie unter den Augen des Europarates und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hat entwickeln können?



Außerdem kümmert die Regierungen der hier an den Pranger gestellten Länder die Kritik des Europarates keinen Deut. Das Europäische Parlament sollte sich hierzu äußern! Das wäre etwas, was auf Rumänien und die übrigen europäischen Schurkenstaaten echten Druck ausüben könnte. (Die Türkei und die Republik Moldau würde allerdings auch das nicht groß jucken, da sie zwar Mitglieder des Völkerverständigungsinstrumentes „Europarat“ sind, nicht jedoch der EU.)

Beitrag am 18.10.2017, 11:16 Uhr von Karin Decker-That geändert.