1 • lakrima schrieb am 09.09.2020, 19:38 Uhr:

Liebe Frau May,



1,5 Neuinfektionen (NI)/ 1000 Einwohner (1TE)- pro Tag, nehme ich an(?) -hätten am 5.09. bei 20000TE 30TNI (30000NI) bedeutet... in D würden nach 1 Tag die Stadttore geschlossen (150NI/100TE in Hermannstadt)!?

Also alles nur halb so wild, oder haben "wir" was nicht verstanden?