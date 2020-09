1 • VWeisz schrieb am 27.09.2020, 12:09 Uhr:

Passend zu Hermannstädter Storchenzählung sei hier ein Zitat der 1977 in Hermannstadt geborenen Künstlerin Adelheid Fuss erwähnt. Sie hat die diesjährige Ausgabe der 20€-Goldmünze der Bundesrepublik mit dem Motiv "Weißstorch" gestaltet: „Auf dem Dach meiner Grundschule gab es ein Storchennest. Als Kinder haben wir jedes Jahr auf die Rückkehr der Störche aus Afrika gewartet und uns gefreut, wenn sie endlich da waren.“ Da die Künstlerin in ihrer Vita angibt, 1987 aus Siebenbürgen ausgewandert zu sein, ist anzunehmen, daß das bundesdeutsche Münzmotiv also von einem Hermannstädter Storchennest inspiriert ist.

Zitat entnommen aus: https://www.muenze-deutschland.de/muenzen-2020/weissstorch