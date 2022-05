Stimmt, Rumänien ist potentiell ein Krösus i.S. Energie. Warum diese nicht schon längst gefördert wird, ist ihr Geheimnis. So musste RO jetzt für ca. 1 Milliarde € die Schürfrechte von EXXON zurückkaufen! Offensichtlich wurden die Rechte irgendwann, gegen Bakschisch, an die Amerikaner verhökert. Es ist nur ein Beispiel, warum es RO nicht vieeeel besser geht.