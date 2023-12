Die Nach-, und Nachforderung der EU an Rumänien und Bulgarien sind eine offensichtliche Schweinerei! Dagegen erträgt man resigniert, dass Orban die ganze EU und NATO am Nasenring vorführt! So verspielt man den letzten Rest von Glaubwürdigkeit an die EU-Bürokratie, geführt von einer Versagerin in allen vorherigen Ämtern in DE, ins Amt geputscht vom Ungeheuer "Mutti", Erfinderin von "wir schaffen das" und "der Islam gehört zu Deutschland", die Folgen baden wir täglich aus! In ihrer Schublade versauerte, unerhört, auch unsere Petition i.S. Rentenkürzungen für Aussiedler 1996!