Persönlich finde ich die Aussage sehr zutreffend und glaube, dass Präsident Klaus Johannis als ausgebildeter Physiklehrer geradezu prädestiniert dazu ist, diese Botschaft und Zusammenhänge den Bürgern und Politikern in deren Sprache zu erklären:



Zitat: "Die Politik müsse aufmerksam zuhören und sich vergewissern, was die wirklichen Anliegen unserer Bürger seien. Zu diesem Zweck müsse die europäische politische Klasse Reife zeigen, forderte Johannis."





Wenn es um die Frage geht, welches die Anliegen der Bürger sind, welches die Interessen des Landes Rumänien mit seinen 19 Millionen Einwohnern, bzw. als Land in Europa und Mitglied der EU sind, da fühle ich mich persönlich viel zu wenig informiert.



Ich wünchte mir viel klarer formuliert und differenziert, was im Sinne des Landes allgemein, im Sinne Rumäniens in Europa, im Sinne Rumäniens als Mitglied in der EU ist und welche Strategie Rumänien international jenseits jedwelcher (wirtschaftlichen und militärischen) Bündnise zum Beipiel kulturell verfolgt und konkret vorantreibt?



Gibt es für Rumänien (für die an der rumänischen Sprache und Kultur interessierte Menschen weltweit) etwas Vergleichbares wie das Goethe-Institut für Deutschland, welches vergleichbar die Rumänische Sprache und Kultur im Ausland verbreitet und fördert?



