Die Begeisterung der Jugend ist überall greifbar

Weihnachtsgruß des Verbandspräsidenten Dr. Bernd Fabritius und der Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Herta Daniel

Festgottesdienst in der Mediascher Stadtpfarrkirche am ersten Weihnachtstag mit Sängern des bekannten Männer-Oktetts unter der Leitung von Edith Tóth (2013). Im Juni 2016 feierte das Oktett auf dem Mediascher Treffen sein 120. Gründungsfest in der evangelischen Kirche in Dinkelsbühl. Foto: Konrad Klein

Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Landsleute und Freunde unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, Weihnachten bedeutet für die meisten von uns gemütliche und besinnliche Stunden im Kreise der Familie. In dieser ganz besonderen Stimmung möchten wir für einen Moment innehalten, um auf ein auch für unseren Verband ereignisreiches Jahr zurückzublicken. Es gab Veränderungen und Ereignisse, die jeden von uns in irgendeiner Weise beeinflusst und betroffen haben. Bei sehr vielen dieser Ereignisse stand unsere junge Generation im Mittelpunkt: Ob man nun den Heimattag 2016 in Dinkelsbühl mit seinen vielen Höhepunkten betrachtet, den Jungsachsentag und den sehr gut besuchten Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) oder aber den Kulturaustausch mit unseren Landsleuten aus Kanada – die Begeisterung unserer jungen Generation ist überall greifbar zu spüren!Die 30-jährigen Jubiläen des Jahres 2016 (der SJD, des Sozialwerkes und der Sektion Karpaten) stehen für Kontinuität, das der Jugend für unsere Traditionen, unsere Kultur und unsere Werte, und das des Sozialwerkes für die allzeit praktizierte Nächstenhilfe und bildeten einen würdigen Rahmen für das große Jubiläum 875 Jahre Siebenbürger Sachsen.Nachdem die Entschädigungszahlungen aus Rumänien einer immer größeren Anzahl unserer hier lebenden Landsleute für die Zwangsverschleppung in sowjetische Arbeitslager und für politische Verfolgung im Kommunismus zugutekommen, hat nun auch der Deutsche Bundestag beschlossen, Zivilpersonen, die nach 1945 Opfer von Zwangsarbeit und Verschleppung in die Sowjetunion gewesen sind, zu entschädigen. Diesen Beschluss stufen wir als einen Akt von hoher Symbolkraft ein.Ein weiterer kürzlich gefasster Beschluss des Deutschen Bundestages bedeutet Anerkennung unserer Gemeinschaftsleistungen rund um den Erwerb von Schloss Horneck. Die Bundesförderung von 1,9 Millionen Euro sichert die Zukunft der zentralen Kultureinrichtungen der Siebenbürger Sachsen. Wir werten dies als eine Bestätigung durch den Deutschen Bundestag der im Sommer 2015 durch unseren Verband veranlassten Rettungsmaßnahmen zum Erhalt unseres kulturellen Standortes in Gundelsheim. Diese positive Entscheidung für uns Siebenbürger Sachsen ist auch Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, die Zukunftsfähigkeit der „Sachsenburg“ am Neckar zu sichern. Wir freuen uns auf die damit verbundenen zukünftigen Aufgaben genauso wie auch auf die im Jahr 2017 anstehenden Ereignisse, sei es das Sachsentreffen 2017, sei es das 500-jährige Jubiläum der für uns Siebenbürger Sachsen so wichtigen Reformation mit all seinen Feierlichkeiten, bei denen wir eng mit der Evangelischen Kirche in Rumänien und der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD zusammenarbeiten.Dass das Jahr 2016 bisher so erfolgreich verlief und hoffentlich auch abschließen wird, ist letztlich Ihnen allen, die sich ehrenamtlich in unsere Verbandsarbeit einbringen, zu verdanken. Auch wenn dabei nicht jedem immer alles recht gemacht werden kann, so wissen wir doch, dass unsere Anstrengungen zum Wohle der Gemeinschaft auf eine breite Zustimmung der Mehrheit unserer Mitglieder treffen. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar und wir ermuntern Sie alle, diesen eingeschlagenen Weg mit uns Verantwortlichen gemeinsam weiter zu gehen!Erlauben Sie uns, Ihnen und Ihren Familien mit ein paar nachdenklich geratenen Zeilen ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen!

Dr. Bernd B. Fabritius

Herta Daniel