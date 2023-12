Weihnachtsgruß der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Das Jahr 2023 nähert sich viel zu schnell seinem Ende zu und wir dürfen wieder dankbar zurückblicken auf das, was in der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. alles in den letzten zwölf ereignisreichen Monaten passiert ist.

Weihnachtliche Stimmung bei der Adventsfeier der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein am 10. Dezember 2023 im evangelischen Gemeindehaus in Bielstein. Foto: Gudrun Binder

Zahlreiche Veranstaltungen auf Landesebene und in den 15 Kreisgruppen haben unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft im Land weiter gestärkt. Kultur und Innovation, Geselligkeit und Tradition, Jung und Alt sind alles Teil dieser Gemeinschaft, die mit viel ehrenamtlichem Einsatz die Fahne der Siebenbürger Sachsen hochhält. Unsere Aktivitäten wurden größtenteils gut bis sehr gut angenommen. Erwähnen möchte ich stellvertretend für die Aktivitäten in den Kreisgruppen die Kronenfeste in den Kreisgruppen Wiehl-Bielstein und Wuppertal oder die beiden Jubiläen der Kreisgruppen Köln (70 Jahre) und Gummersbach (50 Jahre). Zudem gab es Neuwahlen in fünf Kreisgruppen, mit teilweise verjüngten neuen Vorständen.Auf Landesebene ist zuallererst die Delegiertenversammlung der Landesgruppe in Düsseldorf am 15. April 2023 zu nennen, bei der nicht nur Bilanz über die letzten fünf Jahre gezogen wurde, sondern auch ein deutlich verjüngter Landesvorstand gewählt wurde. Eine schöne Veranstaltung war auch der gemeinsame Übungstag mit anschließendem Konzert der siebenbürgischen Chöre aus NRW in Bergneustadt . Hinzu kommen die Frauentagung, das Volkstanzseminar und Ostereierfärben des Jugendreferates sowie, vom Kulturreferat organisiert, die kulinarische Lesereihe mit Dagmar Dusil, die Krimilesung mit Lioba Werrelmann , die Filmvorführung „Auf Brukenthals Spuren“ und der musikalisch-literarische Salon „Carl Filtsch – das siebenbürgische Wunderkind im Kontext seiner Zeit“.Den Verantwortlichen und Aktiven in den Kreisgruppen und im Landesvorstand danke ich herzlich, dass sie weiterhin für den Verband tätig sind und sich für unsere Gemeinschaft einsetzen. Eine Genugtuung ist dann für jeden Organisator, wenn unsere Veranstaltungen auch dankbar von den Mitgliedern angenommen werden.Auch für 2024 ist bereits einiges in Planung. Der Höhepunkt für unsere Landesgruppe wird im kommenden Jahr die Mitwirkung am Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl am Pfingstwochenende vom 17. bis 20. Mai 2024 sein. Als Mitausrichter des Heimattags ist unsere Landesgruppe aufgefordert, sich verstärkt in das Programm des Heimattags einzubinden. Ich hoffe auf eine starke Präsenz unserer Landsleute aus Nordrhein-Westfalen nicht nur beim Trachtenzug am Pfingstsonntag, sondern am gesamten Heimattag, der im Zeichen des 75. Verbandsjubiläums stehen wird.Seitens des Landesvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Bleiwt allen gesangd!

Rainer Lehni, Landesvorsitzender