„Tradition. Netzwerk. Gemeinschaft.“ Weihnachtsgruß des Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland

Liebe Landsleute und Freunde unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, kurz vor Weihnachten und dem Jahreswechsel blicken wir zurück auf das Jahr 2023, das wieder erfüllt war mit einem reichen Verbandsleben auf allen seinen Ebenen. Die Schlagworte „Tradition. Netzwerk. Gemeinschaft.“ haben wir für den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ausgewählt, weil sie kurz und knapp das zusammenfassen, was uns als Gemeinschaft kennzeichnet. Dieser neue Verbandsslogan hat eine große Bedeutung für uns als Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Die drei Schlagworte gehören zu unserer Identität bzw. müssen zu ihr dazugehören, weil wir nicht mehr in unserer angestammten Heimat Siebenbürgen leben. Weil für uns Siebenbürger Sachsen der Grundgedanken der Gemeinschaft schon immer eine elementare Rolle gespielt hat, ist es besonders wichtig, unsere Identität als Siebenbürger Sachsen mit diesen drei kurzen Worten zu beschreiben und zu charakterisieren. Hierzu können wir alle beitragen, jede und jeder auf seine Weise.

Der gotische Flügelaltar aus Malmkrog (Mălâncrav) stammt aus den Jahren um 1495. Das Hauptbild zeigt die gekrönte Maria mit dem Kind, umgeben von musizierenden Engeln. Maria hält eine Rose, das Jesuskind sitzt in einem Schiff und hält einen Vogel (Taube?) in der Hand. In den Ecken unten sieht man die Stifter mit dem Erzengel Michael und der Heiligen Clara. Foto: Martin Eichler

Der Verbandstag des Verbands der Siebenbürger Sachsen fand Anfang November in Bad Kissingen in einer harmonischen und zugleich diskussionsfreudigen Atmosphäre statt. Dabei wurden die Weichen für die kommenden vier Jahre gelegt, nicht nur mit der Wahl des neuen Bundesvorstandes, sondern auch mit einer Resolution, die die Aufgaben und Ziele unseres Verbandes für die nächsten Jahre festhält. Diese Resolution ist eine Einladung an uns alle, unsere Gemeinschaft mit Leben zu füllen und sie zu unterstützen.Die Landesgruppen, Kreisgruppen, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und zahlreichen Kulturgruppen im Verband waren auch in diesem Jahr aktiv und haben ein vielseitiges Gemeinschaftsleben entfaltet. Das ist sehr erfreulich, und dafür danke ich allen Amtsträgern im Verband und allen Mitwirkenden in unseren Gruppen. Ebenso danke ich unseren Landsleuten und Freunden, die die Veranstaltungen angenommen und begeistert mitgemacht haben. Mein besonderer Dank gilt allen Verbandsmitgliedern, die mit ihrer Mitgliedschaft erst diese Vielfalt des Gemeinschaftslebens möglich machen und unserem Verband teils über Jahrzehnte die Treue halten. Um weiterhin aktiv und stark sein zu können, machen Sie, liebe Landsleute, bitte Werbung bei denjenigen, die unserem Verband noch nicht angehören!Unter dem Motto „Miteinander schafft Heimat“ stand der 73. Heimattag zu Pfingsten 2023 in Dinkelsbühl, der erneut viele tausende Gäste in unserer mittelfränkischen Partnerstadt vereinte. Wie Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer erklärte, war dieser Heimattag einer der besten in seiner mittlerweile 20-jährigen Amtszeit. Rund 20.000 Gäste konnten ein reiches, vielfältiges und ansprechendes Programm mit über 40 Einzelveranstaltungen genießen. Unser Heimattag ist ein Fest aller Generationen, an dem die jüngere Generation beherzt mitmacht. Wer in die vielen jungen Gesichter beim Trachtenzug blickt, aber nicht nur hier, stellt schnell fest, dass wir mit dem Heimattag weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Dieser Heimattag als größtes Ereignis der Siebenbürger Sachsen im Jahreslauf strahlt damit in unsere ganze Gemeinschaft hinein und soll auch die gesamte Verbandsarbeit auf all ihren Ebenen begeistern.Wir starten hoffnungsvoll in das neue Jahr 2024, das ein ganz besonderes Jahr für uns Siebenbürger Sachsen sein wird. Es erfüllen sich 800 Jahre seit der Gewährung des Andreanischen Freibriefs an unsere Vorfahren, wir erinnern an 80 Jahre seit der Evakuierung und Flucht der Sachsen aus Nordsiebenbürgen und feiern den 75. Geburtstag unseres Verbandes, der ein Neuanfang unserer Gemeinschaft in der neuen Heimat markiert. Der Heimattag zu Pfingsten in Dinkelsbühl wird vom 17. bis 20. Mai erneut Tausende von Landsleuten vereinen. Das Heimattagsmotto „75 Jahre Verband – Mach mit!“ lädt treffend dazu ein. „Heimat ohne Grenzen“ ist das Leitwort des zweiten Großen Sachsentreffens, das unsere weltweite Gemeinschaft vom 2. bis 4. August 2024 in Hermannstadt zusammenbringen wird. Wir laden Sie zu diesen beiden Großereignissen herzlich ein. Seien Sie dabei und genießen Sie diese gemeinsamen Tage!Im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sowie der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen wünsche ich allen Landsleuten in Siebenbürgen und ganz Rumänien, Österreich, Kanada, USA und Deutschland frohe Weihnachten sowie ein gutes neues Jahr 2024 mit viel Glück, Erfolg und Gottes Segen. Vor allem aber wünsche ich allen „Bleiwt allen gesangd. Ugenaöm och gloaklech Fairdaich!“

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender