Bernd Fabritius: "Wir wollen weiter hier in Hermannstadt zu Hause sein"

„Hermannstadt ist heute das Schaufenster, um der ganzen Welt zu zeigen, dass wir Siebenbürger Sachsen eine grenzüberschreitende Gemeinschaft mit gefestigter Identität, mit wunderbarer Kultur und schönen Bräuchen sind.“ Dies erklärte Dr. Bernd Fabritius, MdB, Präsident der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen und Verbandspräsident des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, bei der Festveranstaltung des Sachsentreffens am 5. August 2017 im Thalia-Saal in Hermannstadt. Die Ansprache wird im Folgenden ungekürzt wiedergegeben.

Dr. Bernd Fabritius, MdB, Präsident der Föderation der Siebenbürger Sachsen, wurde begeistert bei der Festkundgebung des Sachsentreffens auf dem Großen Ring in Hermannstadt begrüßt. Foto: Christian Melzer

Vor Beginn des Sachsentreffens in Hermannstadt, von links: CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt, die Hermannstädter Bürgermeisterin Astrid Fodor und Föderationsvorsitzender Dr. Bernd Fabritius.

Meine Damen und Herren der Festgemeinde, läw Lundslegt, ech iwerbroinjen de hescht Gress ois der Föderation der Siweberjer Sachsen än der Werlt.Es ist eine ganz besondere Freude, heute in Hermannstadt zum ersten Mal das Treffen der Siebenbürger Sachsen aus Siebenbürgen, aus Österreich, aus Deutschland, aus Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika erleben zu können.Sie, hochwürdiger Herr Bischof haben gesagt, derartige Veranstaltungen machen Heimat erlebbar. Ich füge hinzu: So wird Identität sichtbar.Ich danke den Organisatoren dieses Treffens für die großartige Initiative, ganz besonders dem Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften sowie dem Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen. Hermannstadt war vor zehn Jahren bereits einmal das Fenster für dieses wunderbare Land, um die kulturellen Besonderheiten, die Schönheiten als europäische Kulturhauptstadt einer weltweiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Heute ist Hermannstadt erneut ein Schaufenster: Hermannstadt ist heute das Schaufenster, um der ganzen Welt zu zeigen, dass wir Siebenbürger Sachsen eine grenzüberschreitende Gemeinschaft mit gefestigter Identität, mit wunderbarer Kultur und schönen Bräuchen sind.Über Heimat ist heute bereits viel gesagt worden. Für mich, meine Damen und Herren, ist Heimat nicht nur ein geographischer Bezugspunkt. Heimat ist viel mehr. Es ist die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, dass Aufgehoben-Sein in einer Heimatkirche, es sind Bräuche, Traditionen, es ist die eigene Mundart, die Geschichte als Volksgruppe, von der man kommenden Generationen erzählen kann, es sind Gerüche, Klänge, Erinnerungen, es ist diese ganz besondere Topographie des Herzens, die Heimat als etwas Wunderbares sein lässt. Das siebenbürgische Herz, meine Damen und Herren, schlägt munter und kräftig, es schlägt hier in Siebenbürgen, es schlägt aber auch in Österreich, in Deutschland, in Kanada oder den USA, überall dort, wo wir Siebenbürger Sachsen zu Hause sind. Unser Staatspräsident Klaus Johannis hat heute zum Schluss seiner bewegenden Ansprache festgestellt: Ganz gleich woher ihr heute hierher nach Hermannstadt gekommen seid, ihr seid HIER zu Hause!Ich nehme diese Einladung namens der Siebenbürger Sachsen in aller Welt freudig dankend an und sage: Jawohl, wir wollen weiter hier in Hermannstadt zu Hause sein!Ich danke Ihnen!