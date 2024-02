Anmeldetermine zum Großen Sachsentreffen in Hermannstadt

Die Planungen für das Große Sachsentreffen vom 2. bis 4. August 2024 in Hermannstadt laufen auf Hochtouren. Über 60 Veranstaltungen sind für das Wochenende geplant. Das Programmheft zur Großveranstaltung erscheint schon Mitte Mai; es wird beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl vorliegen und kann mitgenommen werden. Das Planungsgremium des Großen Sachsentreffens 2024, das am 7. Februar tagte, bittet, folgende Anmeldetermine zu beachten.

Das Planungsgremium des Großen Sachsentreffens 2024 tagte am 7. Februar in einer Videokonferenz.

Die Anmeldungen vonin der Woche vor und nach dem Großen Sachsentreffen (Rahmenprogramm von Freitag, den, bis Sonntag, den), z.B. HOG-Veranstaltungen in den Heimatgemeinden, Konzerte, Workshops, etc., sind einzureichen bis Freitag, den, unter kultur [ät] siebenbuergenforum.ro. Nur bei Einhaltung dieses Anmeldetermins können die Veranstaltungen ins Programmheft aufgenommen werden.Die, die am Freitag, den, und/oder Samstag, den, wahlweise ein- oder zweimal in Hermannstadt auftreten wollen, können sich bis zumanmelden. Die Anmeldung für Teilnehmer aus Deutschland und Österreich erfolgt über ein Anmeldeformular auf der Webseite sjd-siebenbuerger.de . Rückfragen dazu sind möglich unter kontakt [ät] sjd-siebenbuerger.de oder kultur [ät] sjd-siebenbuerger.de. Die Teilnehmer aus den anderen Ländern melden sich an unter andrea.rost [ät] gmx.net (Siebenbürgen) oder rebeccahoreth [ät] gmail.com (USA und Kanada)., die am Freitag, den, und/oder Samstag, den, im Freien auftreten wollen, z.B. Blaskapellen, Chöre etc., melden sich bis zumunter kulturreferat [ät] siebenbuerger.de (Deutschland), manfred [ät] hausschuller.at (Österreich), andrea.rost [ät] gmx.net (Siebenbürgen) oder rebeccahoreth [ät] gmail.com (USA und Kanada)., die beim Trachtenumzug in Hermannstadt mitgehen wollen, melden sich ebenfalls bis zuman. In der E-Mail sind der Name der Gruppe, die Teilnehmerzahl und die Kontaktdaten der Ansprechperson obligatorisch anzugeben. Die Anmeldung ist einzureichen unter weltherilse [ät] gmx.net (Deutschland), manfred [ät] hausschuller.at (Österreich), andrea.rost [ät] gmx.net (Siebenbürgen) oder rebeccahoreth [ät] gmail.com (USA und Kanada).Dieist bis zumunter kultur [ät] siebenbuergenforum.ro möglich.Wer alsbei den Veranstaltungen mit dabei sein will, meldet sich bis zumunter kulturreferat [ät] siebenbuerger.de (Deutschland), manfred [ät} hausschuller.at (Österreich), kultur [ät] siebenbuergenforum.ro (Siebenbürgen) oder rebeccahoreth [ät] gmail.com (USA und Kanada).

