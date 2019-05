20. Mai 2019 Druckansicht

Stellenangebot: Verband der Siebenbürger Sachsen sucht Kulturreferenten in Vollzeit

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. wirkt im gesamten Bundesgebiet und umfasst zurzeit acht Landesgruppen und 98 Kreisgruppen mit über 32000 Mitgliedern sowie einige Personenvereinigungen. Wir suchen für unsere Geschäftsstelle in München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Kulturreferenten (m/w) – in Vollzeit.

Ihr Aufgabengebiet beinhaltet insbesondere folgende Bereiche: Förderung der kulturellen Breitenarbeit der Gliederungen des Verbandes durch:

- Bereitstellung von Informationen und Materialien

- Schulungen der Amtsträger, Multiplikatoren und Leiter unserer Kulturgruppen

- Mitwirkung bei Veranstaltungen unserer Kulturgruppen und deren Teilnahme an herausragenden Ereignissen in Deutschland oder Europa, wie z.B. Oktoberfest, Europeade

Organisation und Gestaltung von Kulturveranstaltungen auf Bundesebene, Präsentation des traditionellen siebenbürgisch-sächsischen Kulturlebens in der Öffentlichkeit.

Pflege der Verbindungen zu den siebenbürgisch-sächsischen Kulturschaffenden, zu Institutionen sowie zu ­Bildungs-, Forschungs- und Kultureinrichtungen mit Bezug zur siebenbürgisch-sächsischen Kultur.

Sie sind Ansprechpartner in allen kulturellen Belangen des Verbandes für Behörden, für siebenbürgische und nicht-siebenbürgische Organisationen sowie für die Untergliederungen des Verbandes.

Sie stellen Förderanträge und bearbeiten diese.

Sie wirken in der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes mit.

Ihr Profil:

Sie sind eine verantwortungsbewusste, aufgeschlossene, engagierte Persönlichkeit, die

Kenntnisse der siebenbürgischen Geschichte und Kultur mitbringt und

sich mit Siebenbürgen und den Siebenbürger Sachsen und deren Kultur, Traditionen und Werten identifiziert.

Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium vorzugsweise der Kulturwissenschaften oder des Kulturmanagements, der Geschichte, der Kunstgeschichte o.Ä.

Von Vorteil wären Berufserfahrungen in einem vergleichbaren Aufgabengebiet.

Sie haben Kenntnisse/Erfahrungen im Projektmanagement und in der Organisation von Veranstaltungen.

Sie verfügen über Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Vereinsstrukturen.

Sie bringen Bereitschaft mit zu Dienstreisen und zur Teilnahme an Tagungen und Sitzungen – gelegentlich auch am Wochenende und an Feiertagen, auch außerhalb Deutschlands und besitzen einen PKW-Führerschein

Von Vorteil sind Kenntnisse der siebenbürgisch-sächsischen, der rumänischen und englischen Sprache in Wort und Schrift und gängige EDV-Kenntnisse.

Ihre Stärken sehen Sie im Bereich der Organisation und Kommunikation.

Wir bieten eine angemessene, leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an TV-Länder, ein begeisterungsfähiges Umfeld und ein angenehmes Arbeitsklima.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung bis 15. Juni 2019 an:

