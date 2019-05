Das Programm des Heimattages 2019

Eine Fülle an attraktiven Angeboten erwartet die Besucher des diesjährigen Heimattages, der vom 7. bis 10. Juni in Dinkelsbühl unter dem Motto „70 Jahre – Für die Gemeinschaft“ stattfindet. Mitausrichter ist die Landesgruppe Baden-Württemberg. Informationen während des gesamten Pfingsttreffens bieten der Infostand vor der Schranne sowie das Festbüro im Rathaus, Segringer Straße 30, Samstag und Sonntag von 8.00-18.00 Uhr, Montag von 8.00-12.00 Uhr. Die Ausstellungen und der „Siebenbürger Markt“ können Samstag und Sonntag von 9.00-19.00 Uhr besucht werden.

• 12.00 Uhr: Der Zeltplatz wird eröffnet, Bahndamm an der Luitpoldstraße• 18.30 Uhr:der Künstlergruppe „connect 48/11“. Vernissage mit Empfang, Einführung: Ingrid Metzner, Leiterin des Hauses der Geschichte Dinkelsbühl, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 1• 19.30-1.00 Uhr:mit Schlager-Taxi. – 22.00-23.00 Uhr Gastauftritt Feuerherz. Einlass ab 19.00 Uhr, Festzelt auf dem „Schießwasen“- 8.00-18.30 Uhr:TSV-Sportplatz, Alte Promenade, Verantwortlich: Tobias Krempels, Mark Penkert- 8.00-18.00 Uhr:TSV-Tennisplätze, Alte Promenade, Verantwortlich: Ludwig Groffner- 9.00-18.00 Uhr:Dreifachturnhalle, Ulmer Weg, Verantwortlich: Astrid Weber, Christine PenkertSiegerehrung im Anschluss an die Turniere• 12.00-19.00 Uhr:Skaterplatz, Verantwortlich: Erhard Fritsch• 9.00 Uhr: Eröffnung derEvangelisches Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, 1. und 2. Stock, Verantwortlich: Ute BakoFotoausstel­lung des DAV, Sektion Karpaten, Einführung: Hans Werner, Vorstandsmitglied des DAV, Sektion Karpaten- Bücher des „Buchversand Südost“, und der „Siebenbürgisch-Sächsischen Stiftung“ sowie von Katharina Gabber, Angelika Melzer, Ioana Heidel und Malwine Markel- Trachten & Kunstgewerbe: „Siebenbürgisch-Deut­sches Heimatwerk“, „Flitterkränze“, Ute Läufer, Gerda Popa, Maria Rill, Kunstschmied Thellmann- Kulturerbe Kirchenburgen e.V.- Goldschmied Richard Lorenz- Silberschmied Alexander Langer- Postkarten von Elke Fleps- Siebenbürgische Fanartikel von „Fans Unlimited“ - Parfüm „Siebenbürgen“ von „Alta Mydesign UG“• 9.15 Uhr:Dokumentation, Einführung: Herta Daniel, Bundesvorsitzende, St.-Pauls-Kirche, Nördlinger Straße• 9.30 Uhr:Informa­tionsausstellungenSiebenbürgisches ­Museum Gundelsheim, Einführung: Dr. Markus Lörz, Kurator des Sieben­bürgischen Museums Gundelsheimdurch Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Institutes an der Uni Heidelberg, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 10.15 Uhr:Die Kopf­tracht bei den Siebenbürger Sachsen, Einführung: Christa Maria Andree, Organisation: Christa Maria Andree, Roswitha Bertleff, Ines Wenzel, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 10.30 Uhr:Gemälde von Michael Lassel, Einführung: Hans-Werner Schuster, Bundeskulturrefent, Kunstgewölbe, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 11.00 Uhr:im Schrannen-Festsaal, Eröffnungsrede: Michael Konnerth, Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg, Ansprachen: Dr. Christoph Hammer, Oberbürger­meister der Stadt Dinkelsbühl, Sylvia Stierstorfer, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Grußworte; Mitwirkung: Uta Jakob-Birthelmer, Oboe; Patrick Birthelmer, Oboe; Dinkelsbühler Marketenderin mit Solotrompeter der Dinkelsbühler Knabenkapelle, Moderation: Bianca Probs­dorfer und Patrick Welther• 12.00-18.00 Uhr: http://rti-radio.de , bietet Partytime und Liveprogramm, Altrathausplatz• 13.00 Uhr:Multimediashow, Hans Werner, DAV Sektion Karpaten, Kleiner Schrannensaal• 13.15 Uhr:Vorführung und praktische Anleitung, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6• 13.30 Uhr:vor der Schranne, Siebenbürger Blasmusik Stuttgart, Leitung: Reinhard Konyen• 14.00 Uhr:im Schrannen-Festsaal, Leitung: Natalie Bertleff, Tanja Schell, SJD, Moderation: Natalie Bertleff; ­Maximilian Frank• 14.00 Uhr: Reinhold J. Sauer: Begrüßung, Grußworte, Hans E. Tischler, Deutscher Konsul in Hermann­stadt: Einleitungsansprache• 14.15 Uhr: Robert Adams: EU-Förderprogramme in Sieben­bürgen• 15.00 Uhr: Michael Barth, Sachverständiger Immobilienbe­wertung:von Siebenbürgern für Siebenbürger in Deutschland und in Siebenbürgen• 16.15 Uhr: Werner Braun, DWK, Harald Friedrich DWS, Deutsche Wirtschaftsclubs aus Siebenbürgen stellen vor:• 17.00 Uhr: Robert Adams:Kleiner Schrannensaal• 14.00 Uhr:Vortrag mit Bildpräsentation von Dr. Ingrid Schiel, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 14.00 Uhr:lässt es scheppern, Im Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6• 14.15 Uhr:Vor­trag Dr. Irmgard Sedler, Kulturpreisträgerin 2019, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6• 15.30 Uhr:von Bombast Duo, das sind Elena Zipser und Kasia Guzowska, Beitrag der Kulturreferentin für Siebenbürgen, Einführung: Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferen­tin für Siebenbürgen, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 16.00 Uhr:präsentiert von Jugendblaskapelle Sachsenheim, Siebenbürgi­scher Chor Baden-Württemberg, Vereinigte Tanzgruppen aus Baden-Württemberg, Leitung: Helge Krempels, Ilse Maria Abraham, Astrid Göddert, Walter Theiss, Schrannen-Festsaal• 16.15 Uhr:EU-Pro­jekt der Handwerkskammer München-Oberbayern, Vortrag und Filmvorführung von Wolfgang Weigl, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6• 18.00 Uhr:Begrüßung: Herta Daniel, Bundesvorsitzende, Grußwort: Prof. Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Festrede: Dr. Florian Kührer-Wielach, Direk­tor des IKGS, Musik: Siebenbürgischer Chor Baden-Würt­temberg, Leitung: Ilse Maria Abraham, St.-Pauls-Kirche, Nördlinger Straße• 19.00-1.00 Uhr:Leitung: Reinhard Konyen, SchranneFestzelt• 8.00 Uhr:durch Hans Jürgen Litschel und Alfred Deppner• 9.00 Uhr:in der St.-Pauls-Kirche, Nördlinger Straße, Predigt: Kirchenrätin Melitta Müller-Hansen, Rundfunkbeauftragte der Bayerischen Landeskirche, Liturg: Prof. Dr. Berthold Köber, Vorsitzender der Gemeinschaft Ev. Siebenbür­ger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD e.V., Lesung: Tobias und Anna Krempels, Musik: Siebenbürgischer Chor Baden-Würt­temberg, geleitet von Ilse Maria Abraham, Orgel: Andrea Kulin• 9.30 Uhr:Auf der Bleiche und Dr.-Martin-Luther-Straße, Verantwortlich: Ines Wenzel, Dr. Andreas Roth, Michael Konnerth, Rainer Lehni, Mark Penkert• 10.30 Uhr:(Wegführung siehe Stadtplan), Moderation: Ines Wenzel, Helge Krempels• 11.30 Uhr:vor der Schranne, Pfingstgruß: Prof. Dr. Berthold Köber, Vorsitzen­der der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbür­ger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD e.V. (Hilfskomitee), Choral, Ansprachen: Herta Daniel, Bundesvorsitzende, Rainer Wieland, MdEP, Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Siebenbürgenlied – Deutschlandlied, Begleitung: Siebenbürger Musikanten Heidenheim und Schorndorf, Leitung: Reinhold Rill• 12.00-18.00 Uhr: http://rti-radio.de gewährt einen Blick hinter die Kulissen und informiert über das Radio-Projekt, Altrathausplatz• 12.30 Uhr: Zeidner Blaskapelle, Leitung: Reinhard Göbbel, Kleiner Schrannensaal• 13.00 Uhr: Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen/Schwäbisch Gmünd, Leitung: Reini Mori, Schranne• 14.00 Uhr: Siebenbürger Blaskapelle Schorndorf, Leitung: Günther Machau, Spitalhof• 14.00 Uhr: Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen, Leitung: Dieter Tartler, Festzelt• 13.00 Uhr:mit Ballonclown Tini. Unterhaltungsprogramm für unsere Kleinsten und alle Junggebliebenen, Leitung: Natalie Bertleff, Tanja Schell, SJD, Konzertsaal, Im Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 13.30 Uhr:Dr. Johann Schmidt, Rechtsreferent des Verbandes, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30• 14.00 Uhr:der SJD (entfällt bei Regen), Leitung: Jennifer Brusch. Vor der Schranne, Moderation: Jacqueline Melzer, Marc-Alexander Krafft, Altrathausplatz, Mo­deration: Julia Zakel, Marinus Meßmer, Musik: Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen/Schwäbisch Gmünd dirigiert von Bernhardt Staffendt• 14.00 Uhr:multimedialer Vortrag von Horst Göbbel, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 14.00 Uhr:Vorführung und praktische Anleitung, Konzertsaal, Im Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 15.00 Uhr: Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch und Dr. Axel Froese,– Aspekte des Um- und Ausbaus. Präsentation mit anschließender Diskussion, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 15.30 Uhr:Porträts der Michael Schmidt Stiftung, Einführung: Christel Ungar-Ţopescu, Konzertsaal, Im Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 17.00 Uhr:in der St.-Pauls-Kirche, Nördlinger Straßean: Prof. Dr. Bernd Fabritius, Laudatio: D. Dr. Christoph Kleinan: D. Dr. Christoph Klein, Laudatio: Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch und an: Dr. Irmgard Sedler, Laudatio: Dr. Matthias Henkelan: Pfadfinderzentrum Leschkirch, Laudatio: Helmuth Hensel, Musik: Dagmar Baatz, Mezzosopran, Andrea Kulin, Mezzosopran, Fabian Lutsch, Tenor, Geige, ­Akkordeon, Philipp Lutsch, Sopran, Geige, Hans Walter Lutsch, Bariton, Gei­ge, Bratsche, Gitarre, Bettina Wallbrecht, Sopran• 17.00-1.00 Uhr: Festzelt:ab 20.45• 19.00-1.00 Uhr: Schranne:• 19.00 Uhr:zum Zuhören und Mitsingen mit: Michael Altmann, Marco Dick, Jürgen Filff, Michael Henning, Fabian Kloos, Patrick Krempels, Jacqueline Melzer, Melanie Pauli, Christopher Schuller, Organisation: Dr. Andreas Roth, SJD, vor der Schranne (bei Regen Schrannen-Festsaal)• 21.00 Uhr:vor der Schranne, Verantwortlich: Rainer Lehni, Dr. Andreas Roth• 22.00 Uhr:(bei Regen in der St.-Pauls-Kirche um 21.30 Uhr), Ansprache: Dr. Wolfgang Bonfert, Großer Zapfenstreich Knabenkapelle Dinkelsbühl• 9.30 Uhr:im Schrannen-FestsaalTeilnehmer: Prof. Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Volker Ullrich, MdB, Mitglied der Bundestagsausschüsse Recht und Verbraucherschutz sowie Angelegen­heiten der Europäischen Union, Herta Daniel, Bundesvorsitzende des Verban­des, Dr. Andreas Roth, Bundesjugend­leiter, Moderation: Dr. Johann Schmidt, Rechtsreferent des Verbandesim Schrannen-Festsaal durch Herta Daniel, Bundesvorsitzendeim Spitalhof