Workshop zum Thema Projektförderung

Am 29. Juni fand im Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München ein Workshop zum Thema „Förderung von Projekten nach § 96 BVFG“, organisiert vom Landesverband Bayern, statt. Als Referent konnte ein Kenner der Materie, der Stellvertretende HDO-Direktor Thomas Vollkommer, Leiter Sachgebiet II Kulturförderung, Zentrale Verwaltung und Organisation des HDO als Begegnungszentrum, gewonnen werden. Eingeladen waren die bayerischen Kreisgruppenvorsitzenden und Kassenwarte.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Ilse Hommen erfuhren wir von Thomas Vollkommer, wie Projektantragsvorhaben vorzubereiten sind, welche Dokumente für einen Antrag benötigt werden und wie formale Fehler zu vermeiden sind. Wir lernten das Antragsverfahren kennen und erhielten Tipps aus der Praxis, wie eine professionelle Antragstellung umgesetzt wird. Vermittelt wurden auch die Inhalte der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung: Anforderung und Verwendung der Zuwendung; Vergabe von Aufträgen; zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände; Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers; Nachweis der Verwendung; Prüfung der ­Verwendung; Erstattung der Zuwendung, Verzinsung. Ebenso lernten wir §44 LHO+VV: Zuwendung, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen kennen.Zwischen all den Gesetzen, Paragraphen und Verordnungen wurden wir vom bayerischen Landesverband bestens versorgt. Die siebenbürgische Pächterin Annerose Kloos verwöhnte uns in der Gaststätte „Zum Alten Bezirksamt“ im Haus mit siebenbürgischen Spezialitäten. Es gab ein leckeres Mittagessen, Kaffee und siebenbürgischen Kuchen. Während der Kaffeepause führte uns Herr Vollkommer durch die Räumlichkeiten im HDO.Regelrecht erschlagen von so viel Materie, endete das Seminar gegen 17.00 Uhr. Die stellvertretende Landesvorsitzende Gerlinde Zurl-Theil bedankte sich bei Thomas Vollkommer für den sehr informativen Vortrag, überreichte ihm als Dank ein kleines Präsent seitens des Landesverbandes Bayern, verabschiedete sich von den Teilnehmern und wünschte allen einen schönen Sommer.

Gerlinde Zurl-Theil