„Siebenbürger Sachsen pflegen bis heute ihre Kultur“: Hessens Innenminister Poseck besucht Landesverband Hessen und übergibt Förderbescheide

Hessens Innenminister Dr. Roman Poseck hat den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Landesverband Hessen, am 3. April in dessen Geschäftsstelle im Haus der Heimat in Wiesbaden besucht und fünf Förderbescheide mit einer Gesamtsumme von rund 10500 Euro übergeben.

Hessens Innenminister Roman Poseck übergibt die Förderbescheide an die Landesvorsitzende Ingwelde Juchum (rechts) und die Stellvertreterin Ramona Linz. Foto: Innenministerium

Nach einem Gespräch mit Vertreterinnen des Landesverbandes Hessen des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland übergab Innenminister Roman Poseck die fünf Förderbescheide für verschiedene Veranstaltungen in diesem Jahr und erklärte: „Es ist bewundernswert, wie aktiv die Siebenbürger Sachsen hier in Hessen sind. Sie pflegen ihre Kultur in Form von Tanz und Musik und unterhalten dafür eigene Tanzgruppen und Musikkapellen. Aber auch die typischen Trachten aus Siebenbürgen werden immer wieder gerne bei unterschiedlichen Veranstaltungen präsentiert. Besonders erfreulich ist es, dass auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Verband aktiv eingebunden werden und so siebenbürgische Tradition und Kultur auch an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden. Mit den Förderbescheiden unterstützen wir Veranstaltungen wie beispielsweise die Durchführung eines Volkstanzwettbewerbes, eines Singabends sowie eines Heimattreffens. Der Hessischen Landesregierung ist der Erhalt des Kulturgutes der Gebiete, aus denen die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler stammen, ein wichtiges Anliegen. Daher hat sie auch in dieser Legislaturperiode wieder einen Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler berufen. Das Land Hessen hat mit Andreas Hofmeister einen hervorragenden Beauftragten gefunden, der alle Interessen der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler einfühlsam und wirkungsvoll vertreten wird.“Der 1950 gegründete Landesverband Hessen des Verbands der Siebenbürger Sachsen umfasst aktuell sechs sehr aktive Kreisverbände von Nord- bis Südhessen sowie mehrere Tanz- und Musikgruppen, die mit ihren Mitgliedern ein Potpourri an Projekten umsetzen. Die Siebenbürger Sachsen bereichern auch Aktionen des Landes Hessen, wie den Hessentag, die Landesgartenschau oder städtische Veranstaltungen, und werden auch gerne zu den Veranstaltungen des BdV Hessen eingeladen.Seit einigen Jahren unterstützt die Hessische Landesregierung sowohl Projekte des Landesverbandes Hessen als auch Veranstaltungen der Kreisverbände finanziell. „Nur mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement und finanzieller Unterstützung seitens des Ministeriums des Inneren, für Sicherheit und Heimatschutz lassen sich so vielfältige Angebote für unsere Landsleute und interessierte Gäste umsetzen“, erklärte Landesvorsitzende Ingwelde Juchum und bedankte sich beim Innenminister für die gewährte Förderung und seine Zusage, die Arbeit der Siebenbürger Sachsen auch zukünftig zu fördern.Dieses Jahr kommt auch die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), die ihren Volkstanzwettbewerb (VTW) diesmal in Hessen abhalten wird, in den Genuss der Förderung. So werden die Miete und sonstige Raumkosten über den Förderungsantrag des Landesverbands Hessen des Verbands der Siebenbürger Sachsen bezahlt. Staatsminister Dr. Roman Poseck sagte im Gespräch mit den Landesvertreterinnen sofort zu, als Schirmherr und Gastredner beim SJD-Volkstanzwettbewerb am 26. Oktober in Lahnau bei Wetzlar/Gießen aufzutreten. Ingwelde Juchum: „Es ist uns eine Ehre, Sie an dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.“ Die stellvertretende Landesvorsitzende Ramona Linz ergänzte: „Herr Minister, Sie sind bei unseren Veranstaltungen wie den Heimattagen, ob in Hessen oder Dinkelsbühl, stets willkommen!“ Man werde die Möglichkeiten nutzen, um den hessischen Innenminister und den Aussiedlerbeauftragten Andreas Hofmeister zu all unseren Veranstaltungen einzuladen.