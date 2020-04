Stellenausschreibung: Buchhaltungskraft

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. wirkt im gesamten Bundesgebiet und umfasst zurzeit acht Landesgruppen und 104 Kreisgruppen mit rund 30 000 Mitgliedern sowie einige Personenvereinigungen.

Wir suchen für unsere Geschäftsstelle in München ab dem 1. Juni 2020 befristet als Elternzeitvertretung eineFolgende Tätigkeiten erwarten Sie:• Prüfung, Kontierung und Verbuchung von Ein- und Ausgangsrechnungen• Mitarbeit in der Organisation von Veranstaltungen (u.a. Reservierungen)• Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost• Annahme und Führen von Telefonaten• Allgemeine BürotätigkeitenSie bringen mit:• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung• Gute Kenntnisse in der Buchhaltung• Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel)• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift• Ein offenes, freundliches Wesen, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit• Spaß am Umgang mit Menschen und gute Umgangsformen• Hohes Maß an Leistungsbereitschaft und VerantwortungsbewusstseinWir bieten Ihnen:• eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit kurzen Entscheidungswegen• eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder• einen Arbeitsplatz in zentraler LageHaben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung mit Gehaltsvorstellung per E-Mail bis zum 30. April 2020.Ihre Ansprechpartnerin ist Ute Brenndörfer, Verband der Siebenbürger Sachsen, Karlstraße 100, 80335 München, Telefon: (089) 236609-11, E-Mail: verband[ät]siebenbuerger.de.