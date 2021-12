Wir brechen auf: Landesvorstand Niedersachsen/Bremen beschließt Maßnahmen zur Stärkung der Gemeinschaft

Am 13. November fand in Hannover die erste Vorstandssitzung der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen unter dem neuen Landesvorsitzenden Helmuth Gaber statt. Den weitaus größten Raum der Sitzung nahmen unsere Diskussionen zum Thema Mitgliederwerbung und die damit zusammenhängende Reaktivierung des Gemeinschaftslebens ein. Daraus folgten erste konkrete Maßnahmen, deren Umsetzung durch Beschlüsse dingfest gemacht worden ist.

Der Vorstand der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen mit den Vorsitzenden in der Mitte: neuer Vorsitzender Helmuth Gaber (6. von rechts) und neben ihm der scheidende Vorsitzende und jetzige Ehrenvorsitzende Volkmar Gerger. Die Aufnahme entstand bei der Vorstandssitzung am 19. Juni 2021 in Hannover. Foto: Gerhard Schunn

Von Begeisterung durchdrungen zu handeln, kann nur Erfolg nach sich ziehen. Das ist so, egal woher die Begeisterung kommt. Die Tagung des Bundesvorstands mit den Kreisgruppenvorsitzenden, die Anfang November in Dinkelsbühl stattgefunden hatte, war die Quelle. So war es nicht verwunderlich, dass die von dort ausgehende Motivation dazu geführt hat, unsere Tagesordnung zu sprengen. Wir haben uns gefragt: Was wollen wir konkret tun, um dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken? Wie können wir neue Mitglieder hinzugewinnen? Und derzeit besonders wichtig: Was können und müssen wir tun, um die Digitalisierung als Chance zu nutzen und dabei jenen zu helfen, denen die dazu nötigen technischen Mittel nicht zur Verfügung stehen?Es ist uns völlig bewusst, dass wir, bei allem Tatendrang, die Gegebenheiten in unseren Kreisgruppen strikt im Auge behalten müssen: In Niedersachsen und Bremen gibt es insgesamt 962 Mitglieder, davon sind viele betagt und hochbetagt und leben fern voneinander. Nicht nur pandemiebedingt ist vielerorts das gewohnte Verbandsleben fast zum Erliegen gekommen. Und die durchaus erfolgreichen, von der Bundesgeschäftsstelle ausgehenden Digital-Veranstaltungen haben viele Mitglieder nicht erreicht. Wer keinen Internetanschluss hat, kommt schwer an Ereignisse heran, die durch dieses Medium verbreitet werden, auch wenn die Siebenbürgische Zeitung darüber berichtet.Von diesen Dingen ausgehend, haben wir einige zielführende, Erfolg versprechende, r e a l i s i e r b a r e Maßnahmen beschlossen, die alle der Initiative und Umsetzungsbereitschaft der Kreisvorsitzenden obliegen. Mit dem Engagement und der Unterstützung des Landesvorsitzenden können wir rechnen.Die Anpassung der Gliederungsstruktur in zwei Fällen durch den Zusammenschluss zweier eigenständiger Kreisgruppen wurde bzw. wird angeschoben. Die Kreisgruppe Hannover hat noch am gleichen Tag, am 13. November, Mitgliederversammlung gehabt und einen neuen Vorstand gewählt. Wir freuen uns, dass mit Uwe Hinzel (Hannover) ein Kreisgruppen-Pressereferent berufen wurde. Er wird auch dem Landesvorstand als Internet­referent beistehen. Zu seinen Aufgaben, die er gerne wahrnehmen will, wird auch die Pflege des Internetportals für die Landesgruppe Niedersachsen/Bremen gehören. Die Kreisvorsitzenden werden ihre Mitglieder, die keinen Internetanschluss haben oder damit nicht zurechtkommen, bitten sich um „Digital-Lotsen“ (Kinder, Enkel, Freunde, Bekannte oder auch Nachbarn) zu bemühen. Wie das funktionieren soll, wurde besprochen und festgelegt. Es ist uns wichtig, dass alle gleichermaßen am Gemeinschaftsgeschehen teilnehmen. Eine weitere Möglichkeit der Kreisvorsitzenden zur Verbreitung digitaler Verbandsaktionen (z.B. Heimattag in Dinkelsbühl etc.) sind Vorführungen bei Zusammenkünften verschiedener Art.Um neue Mitglieder zu gewinnen, sehen wir uns erst bei Siebenbürgern um, die in unserem Umkreis leben, uns auch bekannt, aber den Weg zu uns noch nicht gegangen sind. Das soll möglich gemacht werden, indem sie als Gast eines Mitglieds an unseren Veranstaltungen teilnehmen und dieses Mitglied – wir nennen es „Pate“ – sich um ihren Beitritt bemüht. Das muss auf Kreisebene angegangen werden und die Paten gebrieft werden – auch eine Aufgabe des Kreisvorsitzenden.Eine Möglichkeit für uns und unseren Verband zu werben, bieten auch die Print- und Digitalmedien. Diese wollen wir nutzen, indem wir, mit Beginn des neuen Jahres, in jeder Ausgabe der Siebenbürgischen Zeitung, auch in der Online-Ausgabe, ein Porträt eines Amtsträgers unseres Landesvorstandes publizieren. In der Form eines Interviews sollen emotionsgetragene wie rationale Antworten stehen, die uns veranlasst haben, Mitglied und Amtsträger im Verband zu sein. Auch jetzt geplante Aktionen für 2022 werden wir zeitgerecht in unseren Medien publik machen.Das sind erste Schritte, die alle Sitzungsteilnehmer gehen wollen und deswegen als Beschlüsse gelten. Um die Umsetzung der Vorhaben zu gewährleisten, sind der Landesvorsitzende und die Kreisgruppenvorsitzende zu einer monatlichen Überprüfung bereit.

Dietmar-Udo Zey