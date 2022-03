20. März 2022

Aufruf zur Mitwirkung am Heimattag 2022

An Trachtenkapellen, Tanzgruppen, Chöre und andere Kulturgruppen. Wir rufen alle Kulturgruppen auf, sich am Hei­mattag der Siebenbürger Sachsen vom 3. bis 6. Juni 2022 in Dinkelsbühl zu beteiligen.

Trachtenumzug am Pfingstsonntag, dem 5. Juni, findet im Anschluss an den Gottesdienst statt und beginnt um 10.30 Uhr. Nach derzeitigem Stand sind für Außenbereiche keine Zugangsbeschränkungen zu erwarten, das Pandemiegeschehen muss jedoch weiter beobachtet werden.



Bitte senden Sie die ausgefüllte Anmeldung bis spätestens 30. April an:



Frau Ines Wenzel

Herbert-Hoover-Straße 42

74074 Heilbronn

E-Mail: ines@grempels.de.



Die Anmeldung wird spätestens drei Tage nach Eingang bestätigt.



Der Anmeldetermin ist so früh gelegt, damit die am Trachtenumzug beteiligten Gruppen im Programmheft des Heimattages aufgeführt werden können. Dieses wird allen Besuchern des Pfingsttreffens mit dem Abzeichen ausgehändigt.



Anmeldung Heimattag 2022 Name der Gruppe:



Gruppenleitung:



Adresse:



Telefon:



E-Mail:



Teilnehmerzahl:



Gründungsjahr:



Besonderheiten / Entwicklungsgeschichte der Gruppe:





Teinahme am Trachtenumzug

Sonstige Auftrittsmöglichkeiten erwünscht

