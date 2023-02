Glanzvoller Großer Siebenbürgerball in München

Zwei Jahre nach pandemiebedingter Pause fand der Große Siebenbürgerball am 28. Januar wieder im Münchner Hofbräukeller unter der Schirmherrschaft von Hubert Aiwanger (stellv. Bayerischer Ministerpräsident, Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) und Ulrike Scharf (Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales) statt. Die Gäste wurden stilvoll von unseren siebenbürgischen Trachtenpaaren begrüßt. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, der Landesverband Bayern sowie die Kreisgruppe München hatten keine Mühe gescheut, den Gästen neben Musik und Tanz ein vielseitiges Programm zu bieten. Überrascht und erfreut waren die rund 350 Gäste über den Musiker Peter Maffay, der mit dabei war.

Organisatoren des Großen Siebenbürgerballs mit dem Musiker Peter Maffay (3. Von links): Fabian Kloos – Moderator und Bundesjugendleiter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), Georg Teutsch – Ballteam, Rainer Lehni – Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Nadine Konnerth Stanila – Moderatorin und Landesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (von links nach rechts). Fotos: Hermann Depner

Gastgeber und Ehrengäste des Großen Siebenbürgerballs in München, von links nach rechts: Rainer Lehni – Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Iulia-Ramona Chiriac – Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Rumänien, Peter Maffay, Michael Schmidt, Janette-Constanţa Carabașu – Amtsleiterin des Generalkonsulats von Rumänien in München, Werner Kloos – Vorsitzender des Landesverbands Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.

Peter Maffay beim Siebenbürgerball in München. Fotos: Hermann Depner

Sänger Philipp Fixmer, bekannt aus der Casting Show „The Voice of Germany“, beim Siebenbürgerball in München.

das Showdance-Duo Sarah & Christian, bekannt aus der RTL-Show „Supertalent“

Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Landshut begeisterte mit dem Musical „The Greatest Show“.

Gruppenbild mit Gästen und Organisatoren, jeweils von links nach rechts, obere Reihe: Wilhelm Dietrich (Ballausschuss), Dr. Andreas Roth – stv. Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Dr. Florian Roth – Münchner Stadtrat Bündnis 90/Die Grünen und Enkel des siebenbürgischen Politikers Hans Otto Roth; 2. Reihe von oben: Werner Kloos – Landesvorsitzender Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Michael Schmidt – Michael & Veronica Schmidt Stiftung, Andreas Lorenz – Mitglied des Bayerischen Landtags CSU, 3. Reihe von oben: Georg Teutsch (Ballausschuss), Benjamin Józsa – Geschäftsführer des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Rainer Lehni – Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, vordere Reihe: Ingwelde Jochum – stv. Bundesvorsitzende und Landesvorsitzende Hessen, Iulia-Ramona Chiriac – Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Rumänien, Katharina Schweigard – Stadträtin und Bezirkssprecherin der Freien Wähler von Mainburg in Niederbayern und Vertretung von Schirmherr Hubert Aiwanger, Herta Daniel – Ehrenvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Janette-Constanţa Carabașu – Amtsleiterin des Generalkonsulats von Rumänien in München, Heidi Mößner – Vorsitzende der Kreisgruppe München.

Gekonnt und charmant führten wieder Nadine Konnerth-Stanila, Landesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe Bayern, und SJD-Bundesjugendleiter Fabian Kloos durch das Programm.Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten der Bundesvorsitzende Rainer Lehni, der Landesvorsitzende Werner Kloos und die Kreisgruppenvorsitzende Heidi Mößner die zahlreichen Ehrengäste und Amtsträger sowie die Partner, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfer. Rainer Lehni betonte, dass ein solches Großereignis wie der Siebenbürgerball nur deshalb stattfinden könne, weil der Verband mit seiner ganzen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kraft dahinterstehe. Auch in Zukunft benötige man möglichst viele Landsleute, die den Verband mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen.Die Grußworte des Schirmherrn Hubert Aiwanger überbrachte die junge Politikerin der Freien Wähler Katharina Schweigard. Sie betonte die reiche Kulturlandschaft und die Pflege des Brauchtums durch die Siebenbürger Sachsen und brachte ihre besondere Freude zum Ausdruck, dass der Aufbau des Kulturwerkes der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Freistaates Bayern sehr gut gelungen sei.Als Höhepunkt des Abends und zur großen Überraschung aller Anwesenden beehrte der Musiker Peter Maffay den Siebenbürgerball als Gast und nahm am Tisch der Michael- und-Veronica-Schmidt-Stiftung Platz. Er ging in seiner Ansprache unter anderem auf die außergewöhnliche politische Weltlage als Folge der Invasion Russlands in die Ukraine ein. Siebenbürgen sei durch die langjährige Geschichte besonders geeignet, Brückenbauerfunktionen zu übernehmen.Mit den stimmungsvollen Walzerklängen der „Blauen Donau“ eröffnete die „Highlife-Band“ aus Augsburg den Ballabend und sorgte bis zu später Stunde mit abwechslungsreicher Musik für gute Unterhaltung, so dass es im Laufe des langen Abends auf der Tanzfläche immer wieder eng wurde. Dies nicht zuletzt, da u.a. zahlreiche Jugendliche der Bundesjugendleitung der SJD, der Tanzgruppe Landshut und der Jugendtanzgruppe München vertreten waren und ebenfalls für beste Stimmung sorgten.Was wäre der Große Siebenbürgerball ohne die stilvollen Showeinlagen: Neben dem Sänger Philipp Fixmer, bekannt aus der Casting Show „The Voice of Germany“, der sich übrigens in der Kreis- und Tanzgruppe Ingolstadt als eine Art „adoptierter Sox“ wohlfühlt, sowie dem Showdance-Duo Sarah & Christian, bekannt aus der RTL-Show „Supertalent“, das sich vom Paartanz zum Showdance weiterentwickelt hat und dort ebenfalls den Meistertitel ergattern konnte, brachte die siebenbürgische Jugendtanzgruppe Landshut unter der Leitung von Katrin Breit und Andrea Wagner das Musical „The Greatest Show“ auf die Bühne und entführte das Publikum in das Jahr 1834. Dem Publikum blieb dabei nicht verborgen, dass das Moderatorenpaar im Musical mitmachte und an diesem Abend sozusagen in doppelter Funktion auftrat.Die Tombola sorgte zu später Stunde wieder für Spannung und Freude bei den Gewinnern der zahlreichen und hochwertigen Preise. Neben einem Gutschein für ein Drei-Gänge-Menü für 4 Personen von Bettina‘s Catering, Kosmetikpräsenten, Bluetooth Lautsprechern und einem DAB+ Internetradio wurde das Ölgemälde „Winterlandschaft in Siebenbürgen“ von Karl Nikolaus Voik verlost. Die Übergabe an den Gewinner garnierte seine Tochter Herta Daniel mit einigen Anekdoten aus der Familie. Über das schöne Landschaftsbild „Kirchenburg von Holzmengen vor den Gipfeln des Fogarascher Gebirges“ des Fotografen Martin Eichler freute sich der neue Eigentümer sehr und gab an, im Wohnzimmer bereits einen Ehrenplatz dafür reserviert zu haben.Die glanzvollen Momente des Abends hielt Fotograf Hermann Depner in Bildern fest, die auf der Homepage des Verbandes angesehen werden können.Wie jedes Jahr wurde pro verkaufter Ballkarte je ein Euro zur Unterstützung der siebenbürgischen Einrichtungen vorgesehen: Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V., Stiftung Siebenbürgische Bibliothek, Siebenbürgisches Museum Gundelsheim e.V. und Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen e.V.Ein besonderer Dank gilt unserem großzügigen Partner der Michael- und-Veronica-Schmidt Stiftung sowie den Sponsoren Architekt Hans-Georg Göbbel, Wirtschaftsclub Carl Wolff Gesellschaft, Alzner Automotive und Hofbräukeller, ohne deren Unterstützung der Ball so nicht möglich wäre. Die Organisatoren bedanken sich auch bei allen Gästen und Helfern, die diesen Abend zu einem glanzvollen Erlebnis gemacht haben. Wir freuen uns, Sie alle beim nächsten Großen Siebenbürgerball amwieder zahlreich begrüßen zu dürfen.

Heidi Mößner