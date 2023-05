„Miteinander schafft Heimat“ lautet das Motto des Heimattags 2023. Die blauen und roten Puzzleteile, die passgenau ineinandergreifen, sollen genau dieses Miteinander darstellen.

Der Kirchturm wiederum verweist auf die siebenbürgischen Herkunftsorte, die für viele Landsleute immer noch Heimat bedeuten. Das Wappen des Verbandes zeigt an, wer das Pfingsttreffen in Dinkelsbühl veranstaltet und die neue Heimat zugleich mitgestaltet.Das Festabzeichen hängt heuer an einer Kordel und nicht an der Nadel. Es kann ganz einfach an einer Gürtelschlaufe, der Handtasche, einem Knopfloch oder sonstigen Kleidungsstücken befestigt werden, ohne diese zu durchlöchern. Verbandsmitglieder, die beim Kauf des Abzeichens ihren Mitgliedsausweis vorzeigen, erhalten einen Gutschein über drei Euro, den Sie bei allen Anbietern auf dem Siebenbürger Markt oder im „Siebenbürgischen Dorf“ einlösen können. Sie können sich den Betrag aber auch am Infostand oder in der Festkanzlei in bar auszahlen lassen oder mit dem Gutschein an einer Tombola teilnehmen. Wichtig ist nur: Nehmen Sie Ihren Mitgliedsausweis mit! So sieht er aus: