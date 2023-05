Geschäftsführender Vorstand des Landesverbandes Bayern tagte in München

Am 14. April kam der Geschäftsführende Vorstand des Landesverbandes Bayern zu seiner Frühjahrssitzung in der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in München zusammen. Margit Zackel und Richard Schneider nahmen online, per Videokonferenz, an der Besprechung teil. Unter der Leitung des Landesvorsitzenden Werner Kloos wurden aktuelle Fragen und kulturelle Maßnahmen erörtert sowie das 75-jährige Jubiläum des Landesverbandes geplant.

Neu begrüßt wurde Martina Schorsten, die frisch gewählte stellvertretende Landesjugendleiterin der SJD-Bayern. Die Anwesenden dankten ihr für ihr bisheriges Engagement und wünschten ihr viel Erfolg auch weiterhin.Es folgte ein kurzer Rückblick der vergangenen Veranstaltungen und Berichte von den Treffen mit Vertretern politischer Parteien in Bayern. Werner Kloos hatte Anfang Dezember Volkmar Halbleib von der Bayern-SPD zu einem Gespräch in die Geschäftsstelle eingeladen. Vom bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, CSU, war er Anfang Februar zu einem Arbeitsessen eingeladen worden, das im Vorfeld von Söders Reise nach Rumänien stattgefunden hatte. An dem Festessen zu Ehren von Horst Seehofer hat Werner Kloos zusammen mit der Ehrenvorsitzenden unseres Verbandes Herta Daniel teilgenommen. Weiter wurde von der Bundesvorstandssitzung, von der Sitzung des Beirates für Vertriebenen- und Spätaussiedlerfragen sowie von der Klausurtagung des BdV-Landesausschusses im Haus des Deutschen Ostens (HDO) berichtet.In der Leitung des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen e.V. gibt es Änderungen. Dr. Iris Oberth, bisherige Leiterin des Kulturwerks, zieht aus München weg. Sie wurde Ende Januar feierlich und wehmütig verabschiedet. Werner Kloos und Harry Lutsch berichteten von den Bewerbungsgesprächen um eine/einen Nachfolger/in.Wie in dieser Zeitung schon veröffentlicht, konnte Ende Januar der Große Siebenbürgerball wieder stattfinden. Werner Kloos berichtete von der gelungenen Veranstaltung und von dem Wechsel in der Leitung des Organisationsteams des Balls. Heidi Mößner hat die Leitung des Teams von Georg Teutsch, dem langjährigen und sehr erfolgreichen Manager des Balls, übernommen. Es wurde über mögliche Ehrengäste, Schirmherren, Partner und Sponsoren für den Siebenbürgerball 2024 nachgedacht.Lebhaft wurde zum aktuellen Stand der Mitgliederzahl unseres Verbandes diskutiert, Möglichkeiten der Mitgliederwerbung, Tendenzen des letzten Jahres, Ansätze in anderen Bundesländern analysiert.Von den stellvertretenden Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern waren von Ingrid Mattes und Gerlinde Zurl-Theil im Vorfeld der Sitzung Berichte zu ihren Tätigkeiten allen Teilnehmern zugesandt worden. Gerlinde ergänzte noch um den Hinweis, dass sie inzwischen die Zusage zur Teilnahme an der Europeade für 62 Personen erhalten habe. Ingrid Mattes plant das Weiterbildungsseminar für Gruppenleiter noch 2023 durchzuführen. Sie befindet sich in der Planungsphase.Von den Aktivitäten des Frauenreferats berichtete Christa Wandschneider. Für die kommende Frauentagung des Landesverbandes Bayern hat sie schon interessante Seminarthemen und Referenten gewinnen können. Die Veranstaltung wird am 23. September in den Räumen des HDO in München stattfinden.Doris Hutter wird im Herbst 2023 ein Kulturreferentenseminar organisieren. Die am 21./22. Oktober in Leitershofen stattfindende Veranstaltung wird schwerpunktmäßig die Themen Tracht, Tragen von Tracht und „Wie kann man Jugendlichen heute das Tragen von Tracht näherbringen?“ aufgreifen.Am 17. Januar 2023 fand in München eine hochkarätig besetzte Veranstaltung und Podiumsdiskussion zur Zukunft der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaft statt, die sehr erfolgreich war, wie Harry Lutsch berichtete. In gewohnt professioneller und übersichtlicher Weise hatte Margit Zackel den Kassenbericht des Landesverbandes sowie den Haushaltsplan 2023 vorbereitet, der einstimmig angenommen wurde. Der Geschäftsführende Vorstand bedankte sich ausdrücklich bei ihr für ihre kompetente Arbeit.Für 2023 plant der Landesverband wieder interessante Projekte, die kurz vorgestellt wurden: Teilnahme am Gesamtbayrischen Trachtenfest in Hinterskirchen durch die Kreisgruppe Traunreut, federführend Richard Schneider, Teilnahme an der Europeade, Teilnahme an der Haferlandwoche in Siebenbürgen, auf Einladung der Kreisgruppe Hannover Auftritt einer bayerischen Tanzgruppe und Teilnahme an dem kulturellen Abend, Teilnahme am 70-jährigen Jubiläum des Seniorenheims in Rimsting, Tanz-Probenwochenende des Landesverbandes in Waldkraiburg, Teilnahme der Kreisgruppe Regensburg am Gäubodenvolksfest in Straubing, federführende Organisation Helmut Zink, Teilnahme am Christkindelmarkt in Holzmengen, Siebenbürgen.sein, deren Vorbereitungen schon begonnen haben. Die Kreisgruppen Ingolstadt und Traunreut werden ambzw. amihr 50-jähriges Bestehen festlich feiern. Auf Hochtouren laufen die Planungen für das große, 75-jährige Jubiläum des Landesverbandes Bayern amin der Meistersingerhalle in Nürnberg. Alle aktiven Kulturgruppen in Bayern sind gebeten und aufgefordert, sich einzubringen.Abschließend dankte Werner Kloos allen Teilnehmern der Sitzung und ganz besonders Andrea Wagner und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Die nächste Sitzung des Gesamtlandesvorstandes mit den Kreisgruppenvorsitzenden aus Bayern wird – zwei Wochen nach dem Verbandstag – amstattfinden.

Ute von Hochmeister-Lamm