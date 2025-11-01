



1. November 2025

Brigitte Thiess neue Vorsitzende der Kreisgruppe Ingolstadt

Am Sonntag, dem 12. Oktober, fand in der herbstlich geschmückten Sportgaststätte Zuchering die Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Ingolstadt mit Neuwahlen statt. Manfred Binder, der bisherige Kreisgruppenvorsitzende und Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, begrüßte herzlich zahlreiche Mitglieder sowie Ehrengäste, darunter seine beiden stellvertretenden Landesvorsitzenden Annette Folkendt und Ingrid Mattes, den früheren Kreisgruppenvorsitzenden Willy Schenker sowie Stefan Gross, Ehrenvorsitzender, und Udo Müller, Vorsitzender der HOG Großscheuern.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Ingolstadt, von links: Annette Folkendt, Stellvertretende Landesvorsitzende, Konrad Müller, Michelle Müller, Ernst Henning, Brigitte Thiess (Vorsitzende), Kevin Roth, Anemone Schwab, Hans-Martin Gräf, Manfred Binder, Ehrenvorsitzender. Foto: Christoph Binder In seinem Rückblick berichtete Manfred Binder über die vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten der Kreisgruppe und dankte allen Mitgliedern für ihr Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen. Die Veranstaltungen der Kreisgruppe – vom Faschingsball über den Muttertagsgottesdienst, das Kronenfest, den Kathreinenball bis hin zur Weihnachtsfeier und dem Silvesterball – spiegeln die lebendige Gemeinschaft und den kulturellen Reichtum der Kreisgruppe wider. Auch bei offiziellen Anlässen wie dem Heimattag in Dinkelsbühl, dem Tag der Heimat oder dem Volkstrauertag ist die Kreisgruppe Ingolstadt regelmäßig vertreten.



Im Anschluss berichteten die Referentinnen und Gruppenleiter über die Arbeit in ihren jeweiligen Bereichen: Ingrid Mattes (Frauenreferentin), Gerda Knall (Kulturreferentin, Leiterin der Kinder- und Seniorinnengruppe), Anna Theuerkauf (Frauengruppe), Hilda Albrich (Theater- und Frauentanzgruppe), Monika Tontsch (Volkstanzgruppe), Michelle Müller (Jugendtanzgruppe), Melina Wagner (Schülertanzgruppe), Ralf Szekely (Helfergruppe), Martin Albrich (Wandergruppe), Katharina Kraus (Burgberger Singgruppe), Julia Wagner (Internetreferat), Marianne Theil und Ingeborg Binder (Pressereferat). Besonders hervorgehoben wurde das 40-jährige Jubiläum der Siebenbürger-Banater Blaskapelle unter der Leitung von Hermann Mattes. Auch die Bäckerinnengruppe unter der Leitung von Ingeborg Binder hat Grund zur Freude: Bereits zum zehnten Mal backen die engagierten Frauen in diesem Jahr die köstlichen Lebkuchen für die Weihnachtspäckchen – ein kleines Jubiläum, das ihre langjährige Treue und ihren Einsatz würdigt.



Nach dem Kassenbericht von Brigitte Thiess und der Bestätigung der ordnungsgemäßen Buchführung durch Anemone Schwab wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet. Ein Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt von neun Tanzpaaren aus den verschiedenen Tanzgruppen unserer Kreisgruppe, die mit ihrer schwungvollen Darbietung großen Applaus erhielten. Nach der Kaffeepause mit frischem Nusszopf folgten mehrere Ehrungen: Mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wurden Katharina Kraus, Hilda Albrich und Ingeborg Binder für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet.



Nach fast elf Jahren an der Spitze der Kreisgruppe kündigte Manfred Binder an, sein Amt in jüngere Hände zu legen: „Die Arbeit für unsere Gemeinschaft war für mich nicht nur eine Aufgabe, sondern eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Verantwortung weiterzugeben und Raum für Neues zu schaffen.“ Als Höhepunkte seiner Amtszeit erwähnte er die Einweihung des Siebenbürger Platzes im Klenzepark (die Vorarbeit hatte Willy Schenker geleistet), das 50-jährige Jubiläum der Kreisgruppe oder den erfolgreichen Umzug in das neue Vereinsheim. Gesamtvorstand und Referenten der Kreisgruppe Ingolstadt, von links: Karla und Ernst Henning, Kevin Roth, Gerda Knall, Jürgen Müller, Ursula Müller, Anna Theuerkauf, ­Michelle Müller, Julia Wagner, Brigitte Thiess, Hans-Martin Gräf, Anita Mooser, Konrad Müller, Ingrid Mattes, Richard Zeck, Ingeborg Binder, Monika Tontsch, Anemone Schwab. Foto: Christoph Binder Unter der Wahlleitung von Annette Folkendt und ihrem Team (Ingrid Mattes, Erika Thiess, Melanie Mai und Ramona Zeck) wurde ein neuer Vorstand gewählt. Brigitte Thiess übernimmt den Vorsitz der Kreisgruppe Ingolstadt. Ihre Stellvertreter sind Kevin Roth, Konrad Müller, Ernst Henning und Hans-Martin Gräf. Anemone Schwab wurde zur Kassiererin, Michelle Müller zur Schriftführerin gewählt.



Kassenprüfer sind Ursula Müller und Karla Henning, Ersatzkassenprüfer Monika Tontsch und Ingeborg Binder. Als Delegierte wurden gewählt: Brigitte Thiess, Konrad Müller, Kevin Roth, Anemone Schwab, Michelle Müller. Ersatzdelegierte sind: Gerda Knall, Ursula Müller, Ernst Henning, Hans-Martin Gräf und Ingeborg Binder.



In ihrer Antrittsrede betonte Brigitte Thiess, dass sie das Amt mit großem Respekt übernehme: „Wir, der gesamte Vorstand und ich, sehen es als unsere Aufgabe, Bewährtes zu bewahren und Neues zu gestalten. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir unseren Jugendlichen zeigen, wie schön und wertvoll eine starke Gemeinschaft ist. Herz und Heimat machen stark und geben Halt.“



Die neue Vorsitzende stellte die Referenten vor: Julia Wagner und Anita Mooser, Kulturreferat; Ingrid Mattes, Frauenreferat; Kevin Roth, Organisationsreferat; Gerda Knall und Anna Theuerkauf, Seniorenreferat; Michelle Müller, Jugend- und Pressereferat; Ingeborg Binder, Pressereferat; Marianne und Gerhard Toth, Verwaltung Vereinsheim; Monika Tontsch, Jürgen Müller und Richard Zeck, Beisitzer.



Zum Abschluss wurde Manfred Binder auf Vorschlag von Hans-Martin Gräf einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt.



Mit herzlichen Worten schloss Brigitte Thiess die Versammlung: „Unsere Kreisgruppe ist bunt und vielfältig – lasst uns dieses Miteinander weiter ausbauen.“



Mit der Wahl des neuen Vorstandes und dem Ausblick auf kommende Veranstaltungen setzt die Kreisgruppe Ingolstadt ihre erfolgreiche Vereinsarbeit fort. In seinem Rückblick berichtete Manfred Binder über die vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten der Kreisgruppe und dankte allen Mitgliedern für ihr Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen. Die Veranstaltungen der Kreisgruppe – vom Faschingsball über den Muttertagsgottesdienst, das Kronenfest, den Kathreinenball bis hin zur Weihnachtsfeier und dem Silvesterball – spiegeln die lebendige Gemeinschaft und den kulturellen Reichtum der Kreisgruppe wider. Auch bei offiziellen Anlässen wie dem Heimattag in Dinkelsbühl, dem Tag der Heimat oder dem Volkstrauertag ist die Kreisgruppe Ingolstadt regelmäßig vertreten.Im Anschluss berichteten die Referentinnen und Gruppenleiter über die Arbeit in ihren jeweiligen Bereichen: Ingrid Mattes (Frauenreferentin), Gerda Knall (Kulturreferentin, Leiterin der Kinder- und Seniorinnengruppe), Anna Theuerkauf (Frauengruppe), Hilda Albrich (Theater- und Frauentanzgruppe), Monika Tontsch (Volkstanzgruppe), Michelle Müller (Jugendtanzgruppe), Melina Wagner (Schülertanzgruppe), Ralf Szekely (Helfergruppe), Martin Albrich (Wandergruppe), Katharina Kraus (Burgberger Singgruppe), Julia Wagner (Internetreferat), Marianne Theil und Ingeborg Binder (Pressereferat). Besonders hervorgehoben wurde das 40-jährige Jubiläum der Siebenbürger-Banater Blaskapelle unter der Leitung von Hermann Mattes. Auch die Bäckerinnengruppe unter der Leitung von Ingeborg Binder hat Grund zur Freude: Bereits zum zehnten Mal backen die engagierten Frauen in diesem Jahr die köstlichen Lebkuchen für die Weihnachtspäckchen – ein kleines Jubiläum, das ihre langjährige Treue und ihren Einsatz würdigt.Nach dem Kassenbericht von Brigitte Thiess und der Bestätigung der ordnungsgemäßen Buchführung durch Anemone Schwab wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet. Ein Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt von neun Tanzpaaren aus den verschiedenen Tanzgruppen unserer Kreisgruppe, die mit ihrer schwungvollen Darbietung großen Applaus erhielten. Nach der Kaffeepause mit frischem Nusszopf folgten mehrere Ehrungen: Mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wurden Katharina Kraus, Hilda Albrich und Ingeborg Binder für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet.Nach fast elf Jahren an der Spitze der Kreisgruppe kündigte Manfred Binder an, sein Amt in jüngere Hände zu legen: „Die Arbeit für unsere Gemeinschaft war für mich nicht nur eine Aufgabe, sondern eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Verantwortung weiterzugeben und Raum für Neues zu schaffen.“ Als Höhepunkte seiner Amtszeit erwähnte er die Einweihung des Siebenbürger Platzes im Klenzepark (die Vorarbeit hatte Willy Schenker geleistet), das 50-jährige Jubiläum der Kreisgruppe oder den erfolgreichen Umzug in das neue Vereinsheim.Unter der Wahlleitung von Annette Folkendt und ihrem Team (Ingrid Mattes, Erika Thiess, Melanie Mai und Ramona Zeck) wurde ein neuer Vorstand gewählt. Brigitte Thiess übernimmt den Vorsitz der Kreisgruppe Ingolstadt. Ihre Stellvertreter sind Kevin Roth, Konrad Müller, Ernst Henning und Hans-Martin Gräf. Anemone Schwab wurde zur Kassiererin, Michelle Müller zur Schriftführerin gewählt.Kassenprüfer sind Ursula Müller und Karla Henning, Ersatzkassenprüfer Monika Tontsch und Ingeborg Binder. Als Delegierte wurden gewählt: Brigitte Thiess, Konrad Müller, Kevin Roth, Anemone Schwab, Michelle Müller. Ersatzdelegierte sind: Gerda Knall, Ursula Müller, Ernst Henning, Hans-Martin Gräf und Ingeborg Binder.In ihrer Antrittsrede betonte Brigitte Thiess, dass sie das Amt mit großem Respekt übernehme: „Wir, der gesamte Vorstand und ich, sehen es als unsere Aufgabe, Bewährtes zu bewahren und Neues zu gestalten. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir unseren Jugendlichen zeigen, wie schön und wertvoll eine starke Gemeinschaft ist. Herz und Heimat machen stark und geben Halt.“Die neue Vorsitzende stellte die Referenten vor: Julia Wagner und Anita Mooser, Kulturreferat; Ingrid Mattes, Frauenreferat; Kevin Roth, Organisationsreferat; Gerda Knall und Anna Theuerkauf, Seniorenreferat; Michelle Müller, Jugend- und Pressereferat; Ingeborg Binder, Pressereferat; Marianne und Gerhard Toth, Verwaltung Vereinsheim; Monika Tontsch, Jürgen Müller und Richard Zeck, Beisitzer.Zum Abschluss wurde Manfred Binder auf Vorschlag von Hans-Martin Gräf einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt.Mit herzlichen Worten schloss Brigitte Thiess die Versammlung: „Unsere Kreisgruppe ist bunt und vielfältig – lasst uns dieses Miteinander weiter ausbauen.“Mit der Wahl des neuen Vorstandes und dem Ausblick auf kommende Veranstaltungen setzt die Kreisgruppe Ingolstadt ihre erfolgreiche Vereinsarbeit fort. Ingeborg Binder

Schlagwörter: Ingolstadt, Vorstand, Wahlen

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.