Neue Anzeigenpreisliste der Siebenbürgischen Zeitung

Die Siebenbürgische Zeitung bietet ab Folge 11 vom 10. Juli 2023 vier neue Symbole für Traueranzeigen an. Außerdem ist es nun möglich, Porträtfotos der Verstorbenen in die Anzeigen zu integrieren. Im Zuge dieser Angebotserweiterung wird eine neue Anzeigenpreisliste (Nr. 14) aufgelegt.

Ab Folge 11 vom 10. Juli 2023 stehenfür Traueranzeigen zur Auswahl:Alle Symbole bieten wir ausschließlich schwarz-weiß an. Außerdem wird es in Zukunft möglich sein, Porträtfotos der Verstorbenen (farbig oder schwarz-weiß) in die Anzeige zu integrieren – diese müssen der Anzeigenabteilung als jpg-Dateien zugeschickt werden. Andere Symbole oder Fotos drucken wir nicht! Fertig gestaltete Anzeigen werden ebenfalls nicht übernommen!Im Zuge dieser Angebotserweiterung wird eine neue Anzeigenpreisliste (Nr. 14) aufgelegt, die für alle Aufträge ab Folge 11 gültig ist. Für die Traueranzeigen gelten dann folgende Pauschalen: jedes Symbol 10,- Euro, Porträtfoto schwarz-weiß 30,- Euro, Porträtfoto farbig 50,- Euro. Der mm-Preis (2,20 Euro) ändert sich nicht!Bei Fragen berät Sie gern die Anzeigenabteilung der Siebenbürgischen Zeitung, Telefon: (0 89) 23 66 09-21, E-Mail: sbz.anzeigen[ät]siebenbuerger.de