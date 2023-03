Die Siebenbürgische Zeitung komfortabel am Bildschirm lesen

Die Druckausgabe der Siebenbürgischen Zeitung können Sie jetzt komfortabel als ePaper auf mobilen Geräten (Tablets, Smartphones) oder am Dektop lesen. Schon seit 2007 gibt es die Druckausgabe für registrierte Mitglieder (Premiumbenutzer) in digitaler Version als einzelne PDF-Dateien. Da die Benutzung der PDF-Dateien – insbesondere auf Mobilgeräten – etwas umständlich ist, wurde die Handhabung im letzten Jahr schrittweise verbessert.

Druckausgabe als ePaper - mit Seitenübersicht.

Folgen Sie dem Link „Komplette Ausgabe direkt im Browser als ePaper lesen“, um die ePaper-Version aufzurufen.

Weitere Informationen

Video: Nutzung des ePapers auf einem Tablet

als ePaper (wie im Artikel oben beschrieben) - diese Version ist optimal für Tablets und Touchscreens.

als einzelne PDFs, indem Sie auf die Vorschaubilder klicken - geeignet um die Dateien auszudrucken oder um mit einem geeigneten PDF-Programm Markierungen und Anmerkungen vorzunehmen.

als PDFs im Browser integriert - kombiniert schnelles Durchblättern mit den Vorteilen des PDF-Formats, ist aber weniger gut für Tablets geeignet und bietet keinen Zoom via Fingergesten. (Folgen Sie dem Link "PDF-Version durchblättern".)

Für die technisch Interessierten: Leider erlauben Android-Geräte keine direkte Darstellung von PDFs in Browsern. Daher nutzen wir beim ePaper die Funktionen der offenen Javascript-Bibliothek PDF.js von Mozilla , um im Hintergrund PDF-Dateien in Grafikdateien oder HTML-Dateien umzuwandeln.

Die Zeitung kann jetzt direkt im Internetbrowser gelesen werden. Eine übersichtliche Bedienleiste über dem Seiteninhalt ermöglicht einfaches Vor- und Zurückblättern sowie das Einblenden der Seitenübersicht, um einzelne Seiten direkt auszuwählen. Mittels der üblichen Fingergesten kann man in eine Seite hineinzoomen und die Seite hin- und herschieben und so den gewünschten Ausschnitt in optimaler Größe zu lesen.Die ePaper werden aufgrund der PDF-Dateien dargestellt, die die Redaktion bereitgestellt. Bei komplexen Seiten kann es zwei, drei Sekunden dauern, bis die komplette Seite angezeigt wird. Das liegt an der Technik: Die PDF-Dateien werden im Hintergrund heruntergeladen und für die Darstellung im Browser aufbereitet. Falls gelegentlich Archivseiten (1950-2004) auf bestimmten Geräten nicht korrekt dargestellt werden, empfehlen wir unseren Lesern, die originale PDF-Datei herunterzuladen und sie mit einem geeigneten Programm zu öffnen.Sind Sie als registrierter Premiumbenutzer eingeloggt, können Sie die ePaper-Version über die Links „Komplette Ausgabe direkt im Browser als ePaper lesen“ aufrufen. Falls Sie noch nicht registriert sind, erfahren Sie auf unserer Webseite, wie Sie dies tun können. Und wenn Sie die Druckausgabe nur noch elektronisch lesen und auf die Zusendung mit der Post verzichten wollen, so können Sie dies in einer E-Mail an die Mitgliederverwaltung, mitgliederverwaltung [ät] siebenbuerger.de, veranlassen.Im folgenden Video können Sie die Nutzung des ePapers auf einem Tablet sehen:Hier finden Sie:Wenn Sie noch nicht registriert sind, können sie sich hier registrieren . Geben Sie bei der Registrierung an, wenn Sie Verbandsmitglied sind. Nachdem Sie Ihre Registrierung bestätigt haben, werden Sie innerhalb weniger Werktage als Premiumbenutzer freigeschaltet. Sobald Sie sich eingeloggt haben, können Sie auf die Druckausgabe zugreifen.Sie können die Druckausgabe auf verschiedene Arten nutzen: