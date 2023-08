Frauen waren schon immer der Motor in der Organisation und Durchführung von Treffen in den Kreis- und Landesgruppen. Sie sind für die Zukunftsfähigkeit und Arbeit im Verband unerlässlich und entscheidend. Das Frauenseminar vom 30. September in München dient dazu, sich wieder zu treffen und zu vernetzen.

Bitte bringen Sie zu dem Seminar ein persönliches Trachtenteil Ihrer Tracht mit. Unter dem Motto „Das gehört nur mir“ wollen wir im Rahmen der Vorstellungsrunde über den besonderen Bezug dieses Stückes zur Trägerin sprechen. Dr. Lilia Antipow präsentiert das Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München und führt uns durch die Ausstellung „WASSER:ZEICHEN“ der Künstlerin Elena Zipser, die das HDO in Kooperation mit der Kulturreferentin für Siebenbürgen Dr. Heinke Fabritius zeigt. Nach dem Mittagessen wollen wir uns mit der aktuellen Erfassung und Bestandsaufnahme der Frauenreferate in den Kreisgruppen des Verbands der Siebenbürger Sachsen befassen sowie über die Einordnung weiterer Tätigkeiten im Frauenreferat sprechen. Hierzu wurde 2022 bereits ein Fragebogen an die Kreisgruppen verschickt, den wir neu bearbeiten werden. Ein Vortrag über eine interessante Frauenpersönlichkeit mit siebenbürgischen Wurzeln wird das Seminar abrunden.Das Seminar wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales sowie vom Landesverband Bayern gefördert. Es beginnt am 30. September um 10.00 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Wir haben 20 Plätze, es gilt das Datum der Anmeldung. Ort der Veranstaltung ist das Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München. Bitte teilen Sie bei Anmeldung mit, ob Sie Vegetarierin sind. Anstelle eines Teilnehmerbeitrages bitten wir diesmal um eine Spende an den Landesverband Bayern – weitere Infos nach der Anmeldung und vor Ort. Die Reisekosten werden erstattet: Deutsche Bahn, 2. Klasse zum günstigsten Tarif, oder per Pkw (0,25 Euro/km). Bitte, wenn möglich, Fahrgemeinschaften bilden. Parkmöglichkeiten bestehen entlang der Hochstraße oder im Parkhaus des Motorama, Hochstraße 5, 81669 München. Bei Anreise mit der Bahn kann jede S-Bahn Richtung Ostbahnhof genommen werden. Entweder Ausstieg bei der Haltestelle „Isartor“ und in Fahrtrichtung über die Ludwigs-Brücke gehen; oder Ausstieg „Rosenheimer Platz“ und Richtung Motorama gehen.Anmeldung bitte bis zum 15. September bei Christa Wandschneider, E-Mail: cwandschneider[ät]web.de; Mobiltelefon: (0171) 8440019, oder Andrea Wagner, Landesgeschäftsstelle des Verbandes, E-Mail: landesverband.bayern[ät]siebenbuerger.de.

Christa Wandschneider, Frauen­referentin der Landesgruppe Bayern