21. Juli 2024

Stimmen neuer Verbandsmitglieder

Unser Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland freut sich, Monat für Monat neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. Gerne möchten wir sie in unserer Verbandszeitung zu Wort kommen lassen. Im Rahmen dieser Aktion stellen sich Neumitglieder freundlicherweise kurz vor und äußern ihre Wünsche und Erwartungen an den Verband und unsere Gemeinschaft. Wir setzen die im April gestartete Reihe hier fort (s. Stimmen neuer Verbandsmitglieder ).

Karin Maurer



Geburtsort: Schäßburg

Wohnort: Rödermark, Kreis Offenbach

Alter: 66 Jahre

Verbandsmitglied seit: Juni 2024

Mitglied des Landesverbandes Hessen



Was waren Ihre Motive, Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen zu werden?



Ich habe mich entschieden, als Mitglied einzutreten, weil ich das schon länger wollte und es aus irgendwelchen Gründen nie geklappt hat. Meine Mutter war lange Jahre Mitglied, sie hat fast 20 Jahre die Frauengruppe in Ingolstadt geleitet und das mit vollem Einsatz und Herzblut. Den Bezug zur Heimat habe ich nie verloren, sei es durch Reisen dahin oder regelmäßigen Kontakt zu meinen Schulfreunden und Schulfreundinnen aus meiner Schulzeit in Schäßburg.



Was wünschen Sie sich als Mitglied?



Ich möchte gerne Informationen erhalten und, so gut es geht, die Veranstaltungen besuchen.



Haben Sie schon den Heimattag in Dinkelsbühl besucht?



Den Heimattag in Dinkelsbühl habe ich zwei Mal besucht.

Schlagwörter: Verband, Mitglied, Beitritt, Heimattag, Schäßburg

