74. Heimattag in Dinkelsbühl geplant

München – Der Heimattagausschuss unseres Verbandes hat sich am 1. März in der Münchener Bundesgeschäftsstelle mit Fragen zu Organisation und Programm des nächsten Pfingsttreffens befasst. An der dreistündigen Sitzung unter Leitung des Bundesreferenten für die Organisation des Heimattages Horst Wellmann nahmen vor Ort als auch online per Videokonferenz Vertreter des Vorstands des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., der den Heimattag 2024 mitausrichtenden Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), der Stadt Dinkelsbühl, des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V., der Carl Wolff Gesellschaft sowie die Verantwortlichen für das Festzelt, den Zeltplatz und Abzeichenverkauf teil.

Festredner beim Heimattag 2024 in Dinkelsbühl: Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Bildquelle: Martin Kraft - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=144270178

Der 74. Heimattag findet vomunter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“ statt. Dabei werden zwei Jubiläen begangen: 75 Jahre seit Gründung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und 800 Jahre Goldener Freibrief (Andreanum); überdies gedenken wir der Flucht und Evakuierung der Siebenbürger Sachsen aus Nordsiebenbürgen vor 80 Jahren.Organisationsreferent Horst Wellmann informierte über den Zeltplatz am Bahndamm, der dank des Einsatzes des Dinkelsbühler Oberbürgermeisters Dr. Christoph Hammer „in gewohnter Manier genutzt werden kann“. In diesem Jahr werden inflationsbedingt die Zeltplatzpreise erhöht auf 30 Euro für Mitglieder der SJD bzw. des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und 55 Euro für Nicht-Mitglieder der SJD bzw. Nicht-Mitglieder unseres Verbandes. Indessen beträgt der Preis für das Festabzeichen, das freien Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme des Festzeltes) gewährt, stabil wie im vergangenen Jahr 15 Euro. Beim Heimattag in Dinkelsbühl können auch Abzeichen für das Große Sachsentreffen vom 2. bis 4. August 2024 in Hermannstadt käuflich erworben werden.Die inhaltliche Planung des Heimattagsprogramms ist bereits weit fortgeschritten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist Festredner bei der Kundgebung vor der Schranne am Pfingstsonntag. Den tausenden Heimattagsbesuchern, die zu Pfingsten nach Dinkelsbühl strömen, werden wieder vielfältige, niveauvolle Veranstaltungen geboten, neben der feierlichen Eröffnung der publikumsträchtige Trachtenumzug, der heuer an der Alten Promenade/Gedenkstätte starten wird, Festkundgebung, Preisverleihungen, Pfingstgottesdienst, Ausstellungen, Podiumsdiskussion, Nachwuchs- und Volkstanzveranstaltung, Jugendzeltplatz, Siebenbürger Markt (das Speisenangebot wird um einige vegetarische Gerichte erweitert), Sportturniere und vieles mehr. Die Sächsische Tanzgruppe aus Mühlbach wird als Vertreterin des Siebenbürgenforums am Pfingsttreffen in Dinkelsbühl teilnehmen. Im Festzelt sorgen am Freitag die Nova Band und als Stargast Duo Sunrise, am Samstag die Combo Band und am Sonntag die Akustik 3 Band für Party-Stimmung.Die nächste Sitzung des Heimattagausschusses findet am 10. April online statt.

Christian Schoger