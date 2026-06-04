



4. Juni 2026

Schweiz tritt der Föderation der Siebenbürger Sachsen bei

Die Föderation der Siebenbürger Sachsen hat einen historischen Schritt beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen am 23. Mai 2026 in Dinkelsbühl vollzogen. Der Verein der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz wurde als sechstes Mitglied in den Dachverband aufgenommen. Die Unterzeichnung des Beitritts erfolgte in festlichem Rahmen bei der Eröffnungsveranstaltung im Schrannenfestsaal.

Vertreter der Föderation der Siebenbürger Sachsen unterzeichneten den Beitritt der Schweiz als sechstes Mitglied, von links nach rechts: Rick Hesch (Kanada), Michael Bachinger (USA), Rainer Lehni (Föderationspräsident, Deutschland), Marianne Hallmen und Franz Both (Schweiz), Manfred Schuller (Österreich) und Dr. Radu Nebert (Siebenbürgen). Fotos: Christian Schoger 1983 wurde die Föderation der Siebenbürger Sachsen als weltweiter Dachverband der Verbände in Österreich, Kanada, den USA und Deutschland ins Leben gerufen. 1993 schloss sich das Siebenbürgenforum der Föderation an. Der Präsident der Föderation, Rainer Lehni, wies einleitend auf eine größere Gruppe von Landleuten hin, die vor zwölf Jahren den Verein der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz gegründet und am 14. Juli 2025 den Beitritt zur Föderation beantragt hatten. Der Föderationsrat hatte am 1. April dieses Jahres einstimmig den Beitritt beschlossen (



Die Beitrittsurkunde unterzeichneten die Vertreter der Verbände aus den bisherigen Mitgliedsländern und die Neuen aus der Schweiz: Rainer Lehni (Föderationspräsident, Deutschland), Manfred Schuller (Österreich), Rick Hesch (Kanada), Michael Bachinger (USA), Dr. Radu Nebert (Siebenbürgen) sowie Marianne Hallmen und Franz Both, Co-Vorsitzende des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz.



Im Namen des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz dankte Marianne Hallmen für die Aufnahme in die Föderation. Sie sagte:



„Für uns ist es eine große Ehre und ein historischer Moment, heute Teil dieser grenzüberschreitenden Gemeinschaft zu werden. Wir leben zwischen Herkunft und Wahlheimat und tragen ein reiches siebenbürgisch-sächsisches Erbe in uns – unsere Sprache, unsere Kirchenburgen, unsere Lieder und Feste – und verbinden es mit den Werten der Schweiz: Freiheit, Verantwortung für das Gemeinwohl, direkte Demokratie und eine lebendige Kultur der Zusammenarbeit.



Die Aufnahme in die Föderation bedeutet für uns mehr als eine formale Zugehörigkeit. Sie steht für Verbundenheit mit allen Siebenbürger Sachsen – unabhängig davon, wo sie leben – und für ein lebendiges, generationenübergreifendes Miteinander. Zugleich ist sie für uns Verpflichtung, unsere Kultur zu pflegen, Geschichte weiterzugeben und unserer Jugend Perspektiven zu eröffnen. Marianne Hallmen und Franz Both, Co-Vorsitzende des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz, bedanken sich für den Beitritt und präsentieren ihre Vereinsfahne. Als sichtbares Zeichen dieser Verbundenheit haben wir eine Fahne mitgebracht. Sie vereint das siebenbürgische Wappen und das Schweizer Kreuz. An ihrer Gestaltung und Herstellung waren auch unsere Freunde beteiligt – Eidgenossen aus der Urschweiz, die gemeinsam mit Siebenbürger Sachsen in der Schweiz die Patenschaft übernommen haben. Sie steht für eine gewachsene und tragfähige Gemeinschaft.



Zudem überbringe ich herzliche Grüße vom Bürgermeister von Einsiedeln, Hanspeter Egli, sowie vom Landschreiber des Bezirks, Patrick Schönbächler, sowie unseren Schweizer Freunden, die sich auf die Begegnung im Juni freuen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, den Austausch und viele bereichernde Begegnungen.“ 1983 wurde die Föderation der Siebenbürger Sachsen als weltweiter Dachverband der Verbände in Österreich, Kanada, den USA und Deutschland ins Leben gerufen. 1993 schloss sich das Siebenbürgenforum der Föderation an. Der Präsident der Föderation, Rainer Lehni, wies einleitend auf eine größere Gruppe von Landleuten hin, die vor zwölf Jahren den Verein der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz gegründet und am 14. Juli 2025 den Beitritt zur Föderation beantragt hatten. Der Föderationsrat hatte am 1. April dieses Jahres einstimmig den Beitritt beschlossen ( diese Zeitung berichtete).Die Beitrittsurkunde unterzeichneten die Vertreter der Verbände aus den bisherigen Mitgliedsländern und die Neuen aus der Schweiz: Rainer Lehni (Föderationspräsident, Deutschland), Manfred Schuller (Österreich), Rick Hesch (Kanada), Michael Bachinger (USA), Dr. Radu Nebert (Siebenbürgen) sowie Marianne Hallmen und Franz Both, Co-Vorsitzende des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz.Im Namen des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz dankte Marianne Hallmen für die Aufnahme in die Föderation. Sie sagte:„Für uns ist es eine große Ehre und ein historischer Moment, heute Teil dieser grenzüberschreitenden Gemeinschaft zu werden. Wir leben zwischen Herkunft und Wahlheimat und tragen ein reiches siebenbürgisch-sächsisches Erbe in uns – unsere Sprache, unsere Kirchenburgen, unsere Lieder und Feste – und verbinden es mit den Werten der Schweiz: Freiheit, Verantwortung für das Gemeinwohl, direkte Demokratie und eine lebendige Kultur der Zusammenarbeit.Die Aufnahme in die Föderation bedeutet für uns mehr als eine formale Zugehörigkeit. Sie steht für Verbundenheit mit allen Siebenbürger Sachsen – unabhängig davon, wo sie leben – und für ein lebendiges, generationenübergreifendes Miteinander. Zugleich ist sie für uns Verpflichtung, unsere Kultur zu pflegen, Geschichte weiterzugeben und unserer Jugend Perspektiven zu eröffnen.Als sichtbares Zeichen dieser Verbundenheit haben wir eine Fahne mitgebracht. Sie vereint das siebenbürgische Wappen und das Schweizer Kreuz. An ihrer Gestaltung und Herstellung waren auch unsere Freunde beteiligt – Eidgenossen aus der Urschweiz, die gemeinsam mit Siebenbürger Sachsen in der Schweiz die Patenschaft übernommen haben. Sie steht für eine gewachsene und tragfähige Gemeinschaft.Zudem überbringe ich herzliche Grüße vom Bürgermeister von Einsiedeln, Hanspeter Egli, sowie vom Landschreiber des Bezirks, Patrick Schönbächler, sowie unseren Schweizer Freunden, die sich auf die Begegnung im Juni freuen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, den Austausch und viele bereichernde Begegnungen.“ S. B.

Schlagwörter: Heimattag 2026, Föderation, Schweiz

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