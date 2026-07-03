Wo Geschichte lebendig wird und Kultur Herzen verbindet: Projektgruppe Haferland in Berlin

Im Jubiläumsjahr ihres fünfjährigen Bestehens durfte die Projektgruppe Haferland vom 12. bis 15. Juni eine ganz besondere Reise erleben: Vier Tage voller Geschichte, Kultur, Musik, Begegnungen und gemeinsamer Erlebnisse führten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die pulsierende Hauptstadt Berlin. Was als Kulturreise begann, wurde zu einer eindrucksvollen Reise der Gemeinschaft, des Erinnerns und des gelebten Brauchtums.

Die Projektgruppe Haferland wird in der rumänischen Botschaft von Botschafterin Adriana Stănescu (Bildmitte) mit Team empfangen. Foto: Ingeborg Binder

Die Projektgruppe Haferland besucht die Bayerische Vertretung in Berlin. Foto: Ingeborg Binder

Mit großer Vorfreude machten sich die Tanzgruppe unter der Leitung von Astrid Göddert und die „Isartaler Adjuvanten“ unter der Leitung von Peter Wagner gemeinsam mit dem Bus auf den Weg nach Berlin. Begleitet wurde die Gruppe von Werner Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender und zugleich Organisator und Ersatzfahrer dieser besonderen Fahrt, sowie Manfred Binder, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern. Schon bei der Anreise war die besondere Atmosphäre spürbar: Musik, angeregte Gespräche und die Freude am gemeinsamen Unterwegssein prägten die Stunden.Berlin empfing die Gruppe mit seiner beeindruckenden Vielfalt. Die rund 3,7 Millionen Einwohner zählende Metropole vereint Vergangenheit und Gegenwart auf einzigartige Weise: historische Schauplätze, moderne Architektur und eine beeindruckende kulturelle Vielfalt prägen das Bild dieser besonderen Stadt. Ein erster Höhepunkt war die Stadtführung mit Johannes von Simons, der in Berlin geboren wurde und mütterlicherseits Wurzeln in Wurmloch hat. Mit viel Herzblut, Wissen und persönlichen Geschichten zeigte er der Gruppe „sein Berlin“. Die Führung begann am Potsdamer Platz, einem Ort, der wie kaum ein anderer für Wandel und Wiedervereinigung steht. Wo einst der Mauerstreifen Berlin teilte, entstand nach der deutschen Wiedervereinigung ein modernes Zentrum der Stadt. Weiter führte der Weg zum imposanten Brandenburger Tor am Pariser Platz, mit der Siegessäule im Hintergrund, zur Humboldtuniversität und zum geschichtsträchtigen Checkpoint Charlie, um nur einige Stationen zu nennen.Ein unvergesslicher Abend erwartete die Gruppe im Reichstagsgebäude. Der Rundgang durch die beeindruckende Kuppel eröffnete einen atemberaubenden Blick über das nächtlich beleuchtete Berlin. Viele staunende Augenblicke begleiteten diesen besonderen Moment.Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der rumänischen Botschaft. I.E. Botschafterin Adriana Stănescu und ihr Team bereiteten der Reisegruppe einen herzlichen Empfang. Die mitgereiste Blaskapelle erfüllte die Räume sofort mit Musik und schuf eine festliche und verbindende Atmosphäre. Spontan fanden sich die Tänzerinnen und Tänzer zusammen und präsentierten ihre Tänze. Bei der „Reklich Med“ ließ es sich auch die Botschafterin nicht nehmen, mitzutanzen. Dieser Augenblick wurde zu einem wunderbaren Zeichen der Freundschaft, Verbundenheit und gelebten Kultur.Beim Sommerfest des Landesverbandes Berlin/Neue Bundesländer im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland am 13. Juni durfte die Projektgruppe Haferland das kulturelle Programm gestalten. Ein herzlicher Empfang durch die Landesvorsitzende Luise von Simons und die Mitglieder des Landesverbandes erwartete die Gäste. Botschafterin Adriana Stănescu ließ es sich nicht nehmen, persönlich dabei zu sein – sie kam sogar mit dem Fahrrad zum Fest. Die Freude über diese zweite Begegnung innerhalb so kurzer Zeit war bei allen Beteiligten spürbar und unterstrich die herzliche Verbundenheit.In ihren prächtigen Trachten brachten die Tänzerinnen und Tänzer ein Stück Heimat nach Berlin. Musik und Tanz erzählten Geschichten aus der Vergangenheit und zeigten, wie lebendig Tradition auch heute noch sein kann. Die Isartaler Adjuvanten ließen ihre Blasmusik erklingen. Die Freude der Gastgeber war spürbar, und so manche Träne der Rührung zeigte, welche Kraft in Kultur und Gemeinschaft steckt. Ein besonderer Dank gilt den Gastgebern für die herzliche Aufnahme, für die köstlichen Kuchen sowie Johannes und Georg von Simons mit ihrem Team für die Unterstützung.Ein besonders bewegender Moment war der Besuch der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Durch die eindrucksvolle Führung zweier Zeitzeugen wurde die Geschichte der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR auf ganz persönliche Weise erfahrbar. Die Berichte über politische Verfolgung, Angst und Unterdrückung hinterließen tiefe Eindrücke und erinnerten daran, wie wertvoll Freiheit und Menschlichkeit sind.Auch die Ausstellung „Brancusi“ in der Neuen Nationalgalerie beeindruckte die Gruppe. Die erste große Werkschau des Bildhauers Constantin Brâncuși in Deutschland seit über 50 Jahren bot einen faszinierenden Einblick in sein künstlerisches Schaffen. Zahlreiche Skulpturen, Fotografien, Zeichnungen, Filme und Archivmaterialien sowie die Teilrekonstruktion seines Ateliers machten den Besuch zu einem besonderen Kulturerlebnis.Ein weiterer eindrucksvoller Programmpunkt war der Besuch des Jüdischen Museums Berlin. Das außergewöhnliche Gebäude und die bewegenden Ausstellungen vermittelten die Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland und luden dazu ein, sich mit Vergangenheit, Kultur und Gegenwart auseinanderzusetzen.Zum Abschluss der Reise besuchte die Gruppe die Bayerische Vertretung in Berlin. Dort wurden wir von Frau Valentin warm willkommen geheißen, die Grüße von Staatsminister Dr. Florian Herrmann, MdL, überbrachte. Das historische Gebäude in der Behrenstraße verbindet politische Arbeit mit bayerischer Gastfreundschaft und Tradition. Bei einem gemeinsamen Weißwurst-Essen erhielten wir von Frau Valentin Einblicke in die Aufgaben und Arbeit der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund.Nach vier eindrucksvollen Tagen voller Begegnungen, neuer Eindrücke und gemeinsamer Erlebnisse hieß es Abschied nehmen von Berlin. Mit vielen schönen Erinnerungen, inspirierenden Begegnungen und dem Gefühl einer besonderen Gemeinschaft trat die Projektgruppe Haferland die Heimreise nach Bayern an.Diese Jubiläumsfahrt hat einmal mehr gezeigt, welch große Bedeutung Kultur, Musik und gelebte Tradition haben. Sie verbinden Generationen, schaffen Begegnungen und bauen Brücken zwischen Menschen. Die Klänge der Musik, die Schritte der Tänzerinnen und Tänzer und die herzlichen Begegnungen werden allen noch lange im Herzen bleiben. Dieses Projekt wurde vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums gefördert. Vielen Dank dafür!

Ingeborg Binder